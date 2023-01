La Generalitat licita les obres de la via verda entre Manresa i Santpedor

Tres trams i dos canvis de voral a la BV-4501

Laha tret a licitació les obres de laentre, una via segregada de laper a la circulació deentre els dos nuclis, que enllaçarà Santpedor i el, en un tram de gairebé 3 quilòmetres i mig, i que també establirà una connexió no definitiva entre la via i el carril bici del nucli de Manresa que arriba al, adequant el camí que passa pel camp de futbol del, per donar continuïtat al recorregut des de la trama urbana de la capital del Bages.La licitació hereda un projecte que Territori havia anunciat el 2016 , sobre el qual es va iniciar la redacció de l'estudi, però que l'equip redactor va fer fallida el 2018, de manera que es va haver de reiniciar des de zero. La licitació s'ha obert per un import d'1.134.500 euros + IVA.L'actuació es dividirà en tres trams, un primer d'interurbà entre el Parc de l'Agulla i l'entrada a la urbanització de, en terme de; un segon de trama urbana al llarg de Pineda de Bages, i un tercer i últim interurbà entre la sortida de Pineda i el nucli de Santpedor.Al primer tram, entre el Parc de l'Agulla i el pas per sobre de la, el carril bici transcorrerà per l'esquerra de la carretera i aprofitarà l'actual estructura i el pas superior sobre la C-25 per disposar el carril bici separat dels carrils de circulació del trànsit a motor amb unaAquesta actuació implicarà una redistribució de la secció transversal, amb la corresponent reducció dels vorals, i requereix la construcció d'una nova via ciclista adossada a les dues rotondes existents en semianell i, per tant, eldel ramal sud d'entrada a l'autopista i el ramal nord de sortida amb dos nousdegudament senyalitzats.Una vegada superada la cruïlla de la C-25, la via ciclista continuarà pel marge esquerre de la carretera, fins a l'inici de la zona urbana de Pineda de Bages, concretament alEl segon tram correspon bàsicament a la trama urbana de Pineda de Bages. S'iniciarà amb el creuament de la carretera BV-4501 per un nou pas de vianants - bici fins al lateral dret, a l'altura de la intersecció del carrer Manresa, que correspon aque està planificada a l'entrada de la urbanització.El projecte contempla el canvi de lateral de la via, ja que a l'esquerra hi ha més carrers travessers i la. La via verda continuarà per la trama urbana a la dreta de la carretera per. Aquesta vorera s'ampliarà respecte a la secció actual, guanyant espai a la secció de la carretera, que en aquesta zona urbana disposa de vorals.Una vegada finalitzada la trama urbana, la via verda continuarà per la dreta de la carretera sobrefins a on ha de situar-se una futura rotonda, al punt quilomètric 4,190, que està, per donar servei a una nova zona urbanitzable prevista al municipi. El traçat de la via verda respectarà el límit sud de la futura rotonda fins a passar-la i creuar de nou la carretera BV-4501 per un nou pas de vianants - bici a la vorera esquerra. La via continuarà per l'esquerra fins a laque ja té la seva construcció programada.La via continuarà per l'esquerra de la carretera rodejant la nova rotonda en el tercer tram d'actuació, i continuarà en zona periurbana sobre els camps de cultiu fins arribar a la trama urbana de Santpedor, on en perllongarà sobre la calçada lateral de la carretera fins al