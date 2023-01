Una allau d'infants rep el príncep Assuan en la seva arribada a Manresa

La cua de famílies que esperaven al príncep Assuan arribava al carrer Sobrerroca. Foto: Pere Fontanals

Eli les tres, Sarai, Fàtima i Queralt, han començat a recollir aquest diumenge les cartes que els infants dehan escrit amb els seus desitjos per als. Príncep, carteres, música i abanderats han arribat a la plaça Crist Rei a mitja tanda i des d'allà s'han desplaçat fins a la plaça Major, on ja s'havia format unaque esperaven la comitiva reial amb la carta a la mà i de familiars que els acompanyaven.Després de ser rebuts per l'alcalde,, i la regidora de Cultura i Festes,, el príncep d'assegut al tron i ha començar a atendre les peticions dels més xics, que arribaven a lloc amb els ulls lluents d'il·lusió. Mentrestant, les tres carteres reials s'han dirigit fins aldel carrer Circumval·lació on aquest diumenge han ajudat a recollir cartes. El príncep Assuan recollirà les cartes dels infants, també els diesL'estada del príncep Assuan a la plaça Major ha estat amenitzada aquest diumenge perque, en un escenari lateral, ha ofert música ballabla per fer més amena l'espera. Cada tarda de 6 a 8 hi haurà actuacions mentre els infants fan cua. Aniran a càrrec del, l'delsi elde l'(2 de gener); de l'de l', l'(3 de gener) i de l'del(4 de gener). El mateix 4 de gener, també hi haurà concert de Reis amb(guitarra),(veu) i l'alumnat deDins de la campanya, a la qual està adherida l'Ajuntament de Manresa, es tornarà a facilitar l'(cua inclusiva) per a nens i nenes amb diferents capacitats. A banda, s'han instal·lat bústies reials al pati deli també se n'ha posat una durant elUn cop el príncep Assuan ja tingui les cartes reials de tots els nens i nenes de la ciutat, Manresa donarà la benvinguda als Reis d'Orient el dijous 5 de gener, en una cavalcada que començarà a les 6 de la tarda a la Muralla de Sant Francesc , i que recupera el recorregut d'abans de la pandèmia. L'organització tant del Carter Reial com de la Cavalcada va a càrrec de l'i l'Ajuntament de Manresa.