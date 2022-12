L'abat de Montserrat destaca que Benet XVI era un «brillant intel·lectual»

Declaració de l'abat de Montserrat lamentant la mort del Papa Benet XVI. Montserrat

L'abat de Montserrat,, ha lamentat la mort del Papa emèrit Benet XVI , de qui destaca que "ha estat un" que "va elaborar una teologia viva, capaç de dialogar amb el món contemporani per tal de transmetre la joia de la fe".A través d'un comunicat difós aquest dissabte a la tarda, l'abat ha assegurat que va ser "una de les personalitats més desatacades de l'de les darreres dècades". Gasch ha lloat que el"va treballar per demostrar queno estan en contradicció". "Ha estat un ministre sol·lícit a predicar amb la paraula i l'exemple que l'amor i la misericòrdia són el rostre del", ha resumit.Gasch ha considerat que "l'elecció del nom deva demostrar la seva estima per la vida monàstica benedictina". I ha recordat que "coneixia i apreciava" eli que en diverses ocasions els "havia fet arribar el seu afecte".