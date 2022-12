La Grossa de Cap d'Any, amb el 78032, deixa un quart premi a Cardona

ha venut un bitllet del quart premi de ladeque s'ha sortejat aquest dissabte a la seu de, a Sant Joan d'Espí. El númeroha estat venut a, també, a més de Cardona. El bitllet s'ha venut per terminal a l'. Per cada bitllet, hi ha un, el que equival a 1.000 euros per euro jugat.La resta de premis de la Grossa de Cap d'Any han estat repartits gairebé íntegrament a la. El primer premi ha correspost al número, venut íntegrament a. El segon ha estat per al númeroi s'ha venut a. Elha estat afortunat amb el tercer premi i s'ha venut a. Els quarts premis han estat per als números 78032, venut a Cardona i Tortosa, i, venut a. Finalment, els cinquens premis han estat per al, venut a, venut a, i, venut ai Barcelona.A banda dels números sencers hi ha altres premis de terminacions i aproximacions. La llista sencera es pot veure aquí