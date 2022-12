Pedro Martínez: «Ens hem tret un pes de sobre»

Aíto García Reneses destaca la major energia del Baxi Manresa

, tècnic del, ha explicat que el seu equip s'ha tret un pes de sobre després de l'ajustada victòria davant el. "Segur, al final hem tingut ansietat". L'entrenador del conjunt bagenc creu que aquest triomf donarà vida a un equip que li costa aconseguir victòries. Tot i la important victòria, el triomfalisme no s'instal·larà al. "Toca seguir perquè no hi ha res decidit", ha dit Martínez.El tècnic local ha lamentat el mal final de partit del seu equip. "Hem perdut tres pilotes. Ells ho han fet molt bé i", ha valorat un Martínez que ha lamentat el curt marge de punts final de cara a un possible average.Finalment, l'entrenador del Baxi Manresa s'ha mostrat content per donar una alegria als seus seguidors. La victòria, el dia que al Nou Congost s'ha vist la, donarà confiança per seguir treballant.A l'altre cantó,s'ha queixat de la feblesa defensiva del seu equip a la primera part en contra de la major energia amb què s'han entregat els jugadors del Baxi Manresa. Per contra, el madrileny ha valorat la millora dela la segona part. L'entrenador dels gironins no considera la derrota com a "greu". De la mateixa forma que el seu rival pensa que toca "seguir treballant".