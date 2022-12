El Baxi Manresa venç el Girona i surt de la zona de descens (82‑79)

Elacabarà el 2022 amb una alegria. En un partit que ha tingut de tot, els des'han imposat a unque ho ha posat molt difícil. Després d'un primer quart de clar domini visitant un parcial de 22-8, ha canviat la pel·lícula de la nit.ha estat el pilar anotador del Baxi Manresa que també ha trobat bones aportacions de. Però quan tot semblava sentenciat, els gironins s'han aixecat i han tingut l'opció de forçar el temps extra. Afortunadament per al cantó localno ha estat encertat i el Baxi Manresa ha sumat un triomf que, a més, li permet sortir de la zona de descens.El Baxi Manresa ha començat el partit amb, Adam Waczynski,i Martinas Geben. El Bàsquet Girona ho ha fet amb Quino Colom, Máximo Fjellerup, Ondrej Hanzlik, Roko Prakacin i Marc Gasol. Els dos equips han començat desencertats en atac. Han hagut de passar gairebé dos minuts perquè elpogués celebrar la primera cistella del partit obra de Waczynski. Els gironins han reaccionat amb un parcial de 0-9 que ha trencat Jou (5-9, minut 5). Waczynski ha acostat el seu equip a només dos punts però el ritme de partit el seguien marcant els d'. El Bàsquet Girona era capaç de córrer i imposar-se a la defensa local. Pedro Martínez ha gastat ràpidament el seu primer temps mort (7-16, minut 7). Poc a poc, el Baxi Manresa ha trobat més fluïdesa en atac. Un triple deacostava el seu equip a només quatre punts. Novament, el quadre visitant ha recorregut al llançament exterior per ampliar l'avantatge. El primer quart s'ha tancat clarament a favor del Bàsquet Girona (14-23).Waczynski ha assumit el pes del Baxi Manresa en atac. Set punts seguits del polonès feien reaccionar García Reneses. Els visitants no estaven tan encertats mentre que el conjunt manresà defensava una mica millor (21-25, minut 13). La resposta local ha estat un altre triple de Waczynski. Molta estona després, el Baxi Manresa només perdia per un sol punt, Els de Pedro Martínez han tingut diverses ocasions per avançar-se. A la quarta oportunitat, Vaulet ha empatat des del punt de personal en transformar només un tir lliure. El següent atac ha estat el reeixit. Devin Robinson ha recollit un rebot per anotar el 27-25. Eren els millors moments del quadre manresà que mitjançantassolia cinc punts al seu favor (30-25, minut 18). Colom, des de la línia de tres, acostava el seu equip però els bagencs havien posat la cinquena marxa., Badio, Vaulet... Tots han anotat per impulsar el seu equip. Al descans, el Baxi Manresa hi ha arribat per davant i amb bones sensacions (36- 31).Vaulet ha estat un jugador important al començament de la segona part. L'argentí ha recollit dos rebots en atac que després ha aprofitat per sumar quatre punts. El Bàsquet Girona intentava mantenir-se dins el partit a cop de triple. Un d'aquests tirs ha estat rebatut per Geben. El lituà està demostrant que pot ser de gran utilitat ja que poc després també ha estat encertat des del punt de personal. El Baxi Manresa vivia un dels millors moments de la temporada quan Robinson ha posat el seu equip amb tretze punts d'avantatge (58-45, minut 27).davant la seva nova afició. El partit semblava encarrilat pel cantó manresà. Però ni molt menys decidit. El Bàsquet Girona ha aconseguit que la situació no anés més enllà. A manca de deu minuts, el domini era local per 63-53.El parcial dels primer tres minuts del període definitiu ha estat equilibrat. Les distàncies es mantenien i el temps corria. Fins que un parcial de 0-4 alertava el Nou Congost que caldria batallar encara molt. Pilotes que abans entraven ara eren escopides per cèrcol. Waczynski ha forçat una important personal quan llançava de tres. El polonès ha estat tranquil i ha. El Baxi Manresa tornava a ratllar els deu punts al seu favor (72-63, minut 36). Aquesta distància tampoc era garantia. Als manresans els caldria estar encertats al tram final. Primer una afortunada cistella de Dani Pérez al límit de la possessió i després una acció de coratge de Vaulet posaven el 78-67. García Reneses feia el darrer intent i demanavaen busca de la reacció dels seus jugadors. Els gironins han intentat l'heroica. Un parcial de 0-7 reduïa la renda local a tan sols quatre punts. Dani Pérez ha errat i Gasol, al següent atac, situava el 78-77. Ferrari ha visitat el punt de personal. L'italoamericà ha anotat els dos llançaments. Colom ha tingut dues opcions d'anotar el triple que hauria significat l'empat. El segon tir ha fet la corbata. Fjellerup ha capturat el rebot i ha posat el 81-80. Quedaven quatre segons. Waczynski ha estat el següent en rebre falta. Tampoc ha fallat. El darrer tir, altre cop de Colom, a la desesperada no ha trobat el seu objectiu. 82-79 per trencar una mala ratxa de resultats i acabar l'any fora del descens.Incidències: Antonio Conde, Luis Miguel Castillo i Alberto Baena han arbitrat el partit.ha estat descartat per molèsties a l'espatlla iper decisió tècnica. Pedro Martínez ha aconseguit la seva victòria 500 a l'ACB. El Bàsquet Manresa ha anunciat que entre les diverses activitats organitzades s'han recaptat 1.750 euros per