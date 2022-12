Súria rebrà properament la certificació oficial de Municipi Cardioprotegit

rebrà properament la certificació oficial de, atorgada pel comitè directiu del(CCR). En els darrers mesos, l'Ajuntament ha ampliat la xarxa de(DEA) contra accidents cardiovasculars, amb un total d'onze aparells fixes i un de mòbil.El CCR és un organisme forma per societats científiques i mèdiques de Catalunya i Balears. El seu objectiu és promoure, coordinar i estandarditzar les activitats formatives, de recerca, de difusió i de bones pràctiques en, d'acord amb les directrius oficials europees.L'atorgament de la certificació de Municipi Cardioprotegit ha estat comunicada després de l'avaluació favorable del, presentat per l'Ajuntament al CCR. L'elaboració d'aquest Pla ha anat a càrrec de l'àrea municipal deL'ús d'unincrementa de forma molt important lesde les persones afectades per un accident cardiovascular com a actuació d'urgència abans de l'arribada dels serveis professionals.La xarxa delsés al centre urbà, als barris de Fusteret, Joncarets, Poble Vell, Salipota, Sant Jaume i Santa Maria, al Camp Municipal de Futbol, a la Piscina Municipal (temporada d'estiu) i al Pavelló Municipal d'Esports (resta de l'any). El DEA mòbil és al vehicle de la Policia Local.