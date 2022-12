Què fer per Cap d'Any al Bages 2022-2023: propostes i festes

El Cap d'Any a Manresa

Festes de Cap d'Any als municipis del Bages

Fora de les propostes més comercials per celebrar elde les sales d'oci nocturn de Manresa, qui vulgui prendre part en una revetlla de caire més popular, haurà de viure-la a altres municipis del. N'hi ha de tot tipus, més o menys auto-organitzades, amb sopar o sense i amb convocatòria abans o després de les campanades.no ha destacat mai per tenir una convocatòria popular per celebrar la nit de Cap d'Any fora dels. Aquest 2022 no serà diferent, i qui vulgui continuar la festa més enllà de lesho haurà de fer a casa seva o a casa d'algú altre, al carrer o en algun local d'de la ciutat.La Salaoferirà música dels 70, els 80 i els 90, però ja té la venda d'entrades tancades. L'oferirà servei fins a l'hora de l'esmorzar, que estarà inclòs en el tiquet. Eli altres espais habituals de la nit a la ciutat també obriran portes a partir de les campanades.Per trobar festes de Cap d'Any al Bages més populars que les de Manresa, s'haurà de sortir de la capital. Una dotzena de municipis, onze del Bages i un del, proposen actes organitzats pels respectius ajuntaments o amb la seva col·laboració.Vint anys després,tornarà a celebrar una festa de Cap d'Any. Serà al pavelló municipal d'esports i obrirà portes a partir de 2/4 d'1 de la nit amb una sessió de música de tots els temps a càrrec de J. Garcia DJ, apta per a tota la família. Durant la festa es repartirà una copa de cava i cotilló als assistents i la nit acabarà amb un ressopó amb coca i xocolata. Malauradament, ja no hi ha entrades anticipades a la venda i no se'n vendran a taquilla.celebrarà la festa de Cap d'Any amb discomòbil amb Dj Delay. Serà al Local Catalunya a partir de l'1 de la matinada. Aseran La Tropical i un Dj qui posaran música a la festa que es portarà a terme a la Sala Sindicat a partir, també, de l'1 de la matinada.El Casino Borràs acollirà la festa de Cap d'Any dea partir de 2/4 d'1 de la nit. L'entrada i l'aparcament serà gratuït i la música anirà a càrrec de Dj Cabaret. Ala partir de l'1, la festa es portarà a terme al Centre cívic Evaristo de la Torre.La festa de Cap d'Any acomençarà tot just després de les campanades a l'Espai Joan Carles Amat amb Dj Iván Jiménez. Aquest mateix espai acollirà un dia abans, aquest divendres a partir de les 5 de la tarda, la, amb entrada gratuïta.Per unes hores,deixarà de banda els tions i seguirà les campanades a Plaça i tot just després iniciarà la festa de Cap d'Any a la Fàbrica amb Dj Jonathan. L'Ajuntament avisa que no hi haurà servei de barra., per la seva part, celebrarà sopar i festa de Cap d'Any al pavelló municipal d'esports, tot i que les inscripcions prèvies per al sopar ja estan tancades. Qui vulgui, però, es pot apuntar a la festa de després de les campanades.celebrarà el ball de Cap d'Any al pavelló Blau a partir de l'1 amb sessions de Dj Guillermo Temazzo, Dj Weah i Maleza. El ball està organitzat per Freends.també celebrarà la festa de Cap d'Any a partir de l'1 de la matinada. Serà al Pavelló d'Esports.Finalment,celebrarà la festa de Cap d'Any amb la sessió del Dj J. Gonzálvez. Serà a partir de l'1 de la matinada al pavelló municipal d'esports.A més de les festes de Cap d'Any al Bages, al Moianèscelebrarà un sopar de carmanyola al local a partir de les 8 del vespre que s'allargarà més enllà de les campanades.