L'Ajuntament de Fonollosa aprova un pressupost de 2,3 milions d'euros per al 2023

S'inverteixen 385.000 euros en educació

Les entitats rebran 36.000 euros

L'tindrà un pressupost de 2.299.233 euros aquest 2023. Els comptes municipals estaran marcats per un fort increment dels, especialment l'elèctric tal com ha explicat, regidora d'Hisenda de Fonollosa.El consistori fonollosenc farà front a aquest increment amb una obra clau per reduir el consum energètic a la via pública com és laque són menys contaminants i més eficients energèticament. Concretament, es farà una inversió per valor de 428.523,59 euros que compta amb una ajuda del 100% del cost de l'obra procedent dels fons europeus. Aquests diners serviran per canviar les 730 lluminàries del nucli urbà de. La substitució de les actuals lluminàries per unes de led permetrà un estalvi del 64% del consum, i completa el procés iniciat la passada legislatura en una part del nucli de Fals.La regidora d'Hisenda ha declarat que el pressupost del 2023 torna als números habituals. El del 2022 va ser un dels més alts de la història recent del municipi, concretament de 4.123.543,69 d'euros amb un capítol d'que va créixer un 56% a causa dels 2.305.751,85 d'euros d'inversions. La partida per dur a terme lesva suposar pràcticament la meitat del pressupost municipal, en concret un 49,52%.Hi ha inversions previstes el 2022 com la de les llums led que "passaran automàticament al pressupost del 2023" ha dit l'alcalde. El mateix passarà amb les ajudes per dur a terme laamb un cost de 2,3 milions d'euros o la materialització del projecte de reforma parcial d'una de les naus de l'amb un pressupost de 841.785,43 euros. Tots aquests imports se sumaran a la xifra del pressupost que ara s'ha aprovat inicialment, i esdevindran unde gairebé 6 milions d'euros. Enguany també s'ha previst una partida per fer inversions vàries a l'espai públic per un import de 163.000 euros.Els comptes d'aquest exercici també presenten altres aspectes destacats com el fet que el consistori assumeix la gestió de les. En aquest cas, malgrat l'increment de costos, la taxa de residus s'ha congelat. En altres casos no ha estat possible com és el de l'IBI o el del rebut de l'aigua, ja que la factura que paga el consistori s'ha encarit 80.000 euros anuals. En aquest sentit, Elisa Carvajal ha destacat que "hem fet tots els esforços per minimitzar els increments i no augmentar la pressió fiscal a la ciutadania".L'educació continua sent una aposta prioritària de l'equip de govern de l'ajuntament, i s'hi dedica el 16,8% del pressupost municipal ha destacat l'alcalde. Dels 386.190 euros que s'han pressupostat, 139.500 euros serviran per cobrir despeses de l', entre les quals el manteniment de la consergeria, la neteja, els consums i subministraments; 9.900 euros d'aquests es transfereixen a l'(AFA) i al centre per tal de subvencionar les activitats de la sisena hora i els projectes singulars (música, teatre, dansa, natura...). A més, el consistori destina 24.200 euros aldels infants del municipi, que permet que les famílies gaudeixin de gratuïtat en aquest servei.Els 230.000 euros restants són per a la, que és de titularitat municipal i que rep una part de finançament de la Generalitat, a part de les quotes de les famílies i les aportacions dels ajuntaments veïns.L'Ajuntament de Fonollosa destinarà 36.000 euros dins de pressupost 2023 per entitats del poble desglossat en inversions i aportacions per conveni. Aquests diners es distribuiran entre l', l', el, eli elFinalment, l'alcalde,, ha exposat que els comptes municipals es podran aplicar a l'inici del nou exercici perquè es van aprovar dins el termini i en la forma escaient, concretament a finals de novembre. En aquest sentit, el batlle ha agraït "la feina dels tècnics i de totes les persones que fan possible que aquest pressupost sigui una realitat" i el consistori pugui continuar fent la seva tasca.