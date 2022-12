El PP titlla de «pantomima de mínims» la moció sobre ocupació aprovada a Sant Joan

L'aprovació d'una moció de Junts sobre l'ocupació delinqüencial al ple de Sant Joan de Vilatorrada d'aquest mes de desembre ha sulfurat allocal, sense representació municipal al consistori des del passat mandat.El seu representant,, ha titllat el text aprovat de "pantomima de mínims" degut a que, segons ell, Junts "va voler estar a missa i repicant" acceptant les esmenes i rectificacions deque, ha recordat, finalment, ni el va votar a favor (la moció es va aprovar amb els vots de tothom menys els de Compromís, que es van abstenir).Javaloyes considera que amb l'aprovació d'aquesta moció, cap dels grups representats en el Consistori "no va defensar elsdels ciutadans a la, ni a tenir la". Tots els grups "van voler quedar bé amb la, passant de puntetes sobre el greu problema de l'ocupació".En el comunicat, el PP ha assegurat que "al Bages tenim un greu problema d'ocupacions il·legals i conflictives" i que no es poden distingir per la seva motivació: "i estan perfectament tipificades com a tals". Per això, considera greu que cap grup "no va defensar la propietat privada" i que des de la Regidoria de Seguretat "es vanagloriessin" que al poble no hi ha ocupacions d'i que totes elles són sobre propietats deTraslladar el problema a laper a què posin part dels seus habitatges a lloguer social és, segons el PP, fet "un brindis al sol".