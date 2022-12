Investiguen el cap de la Policia Local de Súria per una presumpta agressió a un agent

L'ha aplicat mesures cautelars contra el sergent de la Policia Local i cap del cos,, després d'haver-li obert un expedient disciplinari per unaa un agent, segons ha informat el consistori aquest dijous, tot i que no ha especificat la naturalesa de les mesures aplicades.Els fets es remunten a mitjans del passat mes d'octubre a les dependències de la Policia Local quan el sergent hauria agredit un subordinat seu,, que es troba en situació deEn primera instància, l'Ajuntament va incoar unque va ser elaborat pel secretari municipal, després d'escoltar i prendre declaració a totes les parts. A partir d'aquest expedient informatiu, l'Ajuntament ha instat l'obertura d'unper determinar les mesures que cal aplicar. L'expedient és instruït per undesignat pel departament d'Interior a instàncies de l'Ajuntament. A la vegada, l'obertura d'aquest expedient disciplinari comportaque ja s'han aplicat sobre el sergent.El consistori explica que ha posat a disposició de l'instructor tota ladisponible sobre el tema.