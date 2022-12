El Patge Reial visita la Mion de Manresa per anunciar l'arribada dels Reis d'Orient

Aquest dijous, l'Agrupació de veïns i veïnes del barrideha instal·lat un tron al pati interior delper rebre elque Ses Majestats els Reis d'Orient han enviat a recollir les cartes amb els desitjos del veïnat per al 2023.L'acte ha tingut una gran participació i l'associació ha repartitper als més petits iper als adults.A més de recollir la carta dels infants, el Patge també s'ha emportat els desitjos de l'associació que demana als Reis: Un Mas d'en Pla sense forats; uns camins del Poal en condicions; uns ressalts al carrer Pirineu perquè es redueixi la velocitat; que el camí de la Gravera no sigui un riu; voreres netes de cagades i sense forats; cobrir l'escenari, i una rampa al Casal.Elsarribaran a la plaça de la Democràcia el divendres 6 de gener, a les 12 del migdia, on l'associació ho tindrà tot preparat tot per rebre Ses Majestats com cal i repartirà coca i beguda als assistents.Les persones interessades en que elpoden passar pel local de l'Associació al carrer Florida, 24, els dies 2, 3 i 4 de gener de 2023, els matins d'11 a 12 i les tardes de 4 a 6.