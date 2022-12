El Bages tindrà quatre nous aparcaments d'intercanvi modal amb més de 900 places

El mapa dels aparcaments d'intercanvi modal a Catalunya. Foto: Territori

Com seran els nous aparcaments?

On es faran els nous aparcaments?

El Bages: més de 900 places d'intercanvi modal principal, secundari i complementari

El Govern de la Generalitat facilitarà la creació de, park&ride, situades al costat de fins aferroviàries o d'autobús dede la regió metropolitana de Barcelona, entre els quals, Manresa i Sant Vicenç de Castellet. En concret, tant a Manresa com a Sant vicenç de Castellet hi haurà dues infraestructures d'aquest tipus: un aparcament de 600 places al costat de l'estació de la, un altre de 150 a, i un de 80 places a l'estaciói un de 70 a l'estació deAquests aparcaments es podran habiilitar o construir gràcies al noudels aparcaments d'intercanvi modal transport públic-vehicle privat a l'àmbit del sistema tarifari integrat de l'ATM de Barcelona. Aquest pla constata que, per millorar la mobilitat metropolitana augmentant l', s'han d'incrementar els punts d'intercanvi modal perquè els usuaris de qualsevol mena de transport privat de curt recorregut puguin estacionar amb seguretat i continuar gran part del seu trajecte en transport públic. El pla també contempla els canvis en el concepte de mobilitat, que s'ha ampliat amb l'ús de; elsque milloren la qualitat i satisfacció dels usuaris en els seus desplaçaments, com la restauració o el comerç, i solucions sostenibles i intel·ligents per aldel comerç electrònic.El PDU, doncs, crea lesper desenvolupar unaamb serveis per donar resposta a totes aquestes necessitats, i afegeix atractius per incrementar l'ús de la xarxa pública de transport. S'espera que amb aquestes noves insfraestructures s'estalviï l'en tot l'àmbit que abasta el PDU.Un cop s'hagi desplegat completament el Pla, Catalunya disposarà ded'aparcament d'intercanvi modal, el que implica(12.780).El Pla orienta elque tindran els aparcaments, amb unes prescripcions que s'hauran d'aplicar directament, directrius que hauran de seguir els que necessitin un planejament urbanístic posterior per desenvolupar-se i recomanacions per ordenar un àmbit de 300 metres a l'entorn de les estacions. El disseny de leshaurà de tenir coherència amb l'entorn urbà més immediat, i tenir en compte el paisatge i les condicions ambientals del lloc.També s'estableixen directrius per vetllar per la: ús de paviments permeables, elements vegetals, estalvi d'aigua, recollida separada de l'aigua d'escorrentia, ús d'energies renovables...Els park&rides es podran habilitar en, ja sigui urbà, urbanitzable o no urbanitzable, sempre que estiguin vinculats a una estació de tren; ia més del principal: flota de cotxes i motos per compartir, lloguer de vehicles i bicicletes, recàrrega de vehicles elèctrics, box o caixes de seguretat per a guardar vehicles de mobilitat personal, centres de petites reparacions... També es contempla que hi pugui haver determinats serveis a les persones: restauració, petites botigues de primera necessitat, dipòsit de paquets i mercaderies en aquells aparcaments més cèntrics...Els ens encarregats d'impulsar els park&rides seran, principalment,o FGC, o bé el titular de la carretera o ajuntament que pertoqui, si se situen a prop d'estacions d'autobús interurbà. La gestió podrà ser directa, a través de l'administració que l'hagi impulsada, o bé indirecta mitjançant concessió. L'ens que s'encarregarà de realitzar el seguiment delserà l'Autoritat del Transport Metropolità.El Pla Director Urbanístic abasta l'àmbit delde l'ATM de Barcelona, incloent, uns 5,5 milions d'habitants. A l'hora de fer la selecció de les estacions amb les condicions més òptimes per fer-hi els park&rides s'han exclòs les situades a la conurbació central de Barcelona, ja que s'hi pot arribar per altres mitjans de transport com el metro o l'autobús urbà, i també els espais d'aparcament vinculats als ferris que atraquen als ports, els de l'Aeroport del Prat i els situats a la via pública.Així, els 102 aparcaments es distribuiran en. Hi haurà tres tipus de punts d'intercanvi: principal, amb més de 300 places cadascun; secundari, amb entre 100 i 300 places, i complementari, amb menys de 100.Elses construiran al costat de les estacions d'FGC d'Igualada, Les Fonts, Martorell-Enllaç, Quatre Camins, Rubí Centre, Sant Boi de Llobregat, Sant Joan Despí, Sant Quirze del Vallès i Santa Coloma de Cervelló; i al costat de les estacions de Renfe de Blanes, Calafell, Calella, Cardedeu, Castellbisbal, Castelldefels, Cerdanyola-Universitat, Cubelles, Cunit, el Prat de Llobregat, el Vendrell, Gavà, Gelida, Granollers Centre, Llinars del Vallès, Manresa, Martorell, Mataró, Mollet-Sant Fost, Montcada Bifurcació, Montgat, Montgat Nord, Montmeló, Santa Maria de Palautordera, Sabadell Sud, Sant Celoni, Sant Cugat del Vallès, Sant Sadurní d’Anoia, Sant Vicenç de Calders, Terrassa Oest, Viladecans i Vilanova i la Geltrú.Pel que fa als, s'ubicaran als FGC d'Abrera, Colònia Güell, Hospital General, Manresa-Alta, Martorell-Central, Molí Nou-Ciutat Cooperativa, Olesa de Montserrat, Pallejà, Sant Esteve Sesrovires, Valldoreix i Volpelleres, i al costat de la Renfe d'Arenys de Mar, Balenyà-Tona-Seva, Barberà del Vallès, Caldes d’Estrac, Centelles, Cerdanyola del Vallès, el Masnou, Granollers-Canovelles, Gualba, l’Arboç, Lavern-Subirats, les Franqueses-Granollers Nord, Mollet-Santa Rosa, Montcada-Ripollet, Parets del Vallès, Premià de Mar, Rubí, Sant Andreu de Llavaneres, Sitges, Terrassa Est, Tordera, Torelló, Vic, Viladecavalls i Vilassar de Mar.Finalment, hi haurà, a les estacions d'autobús interurbà A5-Premià de Dalt, D2.2-La Palma de Cervelló, D3.6-Vallirana, A1-Alella, B1.1-Bigues i Riells, B3-Lliçà d’Amunt, C1.1-Caldes de Montbui, C2.2-Palau Solità i Plegamans i D3.3-Cervelló, Polinyà; als FGC de Les Planes, Sant Vicenç-Castellgalí, Baixador de Vallvidrera, Capellades, la Beguda, Mira-Sol, Piera i la Pobla de Claramunt i a la Renfe Balenyà-Els Hostalets, el Papiol, Hostalric, les Franqueses del Vallès, Maçanet-Massanes, Manlleu, Riells i Viabrea-Breda i Sant Vicenç de Castellet.De totes aquestes places,seran reconversions de places existents, i, de nova creació.Eltindrà més de 900 places d'aparcament intermodal que donaran servei a les estacions de Rodalies i dels FGC de Manresa i Sant Vicenç de Castellet, entre noves places i reconversions.A la Renfe de Manresa (pàg. 16) , on actualment es comptabilitzen 463 places, se n'afegiran 137 en una superfície total de 15.000 metres quadrats, mentre que a la de Sant Vicenç de Castellet (pàg. 9) es passarà de 41 places a 72, o el que és el mateix, 70 per a cotxes i 14 per a bicicletes, en una superfície de 1.806 metres quadrats.Pel que fa als FGC, a Manresa-Alta (pàg. 30) s'adaptaran les 150 places actuals per fer-ne 131 per a vehicles i 133 per a bicicletes, mentre que a Sant Vicenç-Castellgalí (pàg. 12) , les 80 actuals es reformularan en 78 per a vehicles i 14 per a bicicletes.