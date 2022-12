Sant Joan de Vilatorrada estrena Campament Reial com a preludi a la Cavalcada de Reis

Horaris i recorregut de la cavalcada de Reis de Sant Joan

A menys d'una setmana per a l'arribada de Ses Majestats els, l'i l'organitzen prèviament a la seva recepció el. El campament romandrà obert els dies 3 i 4 de gener de 5 de la tarda a 9 del vespre alUn dels reclams principals del campament serà l'entrega de les cartes al Fumera, qui s'encarregarà de fer-li arribar als Reis d'Orient. L'Associació Cavalcada de Reis convida tots els nens no només de Sant Joan, sinó de tota la comarca, a venir els dies 3 i 4 al campament reial, on participaran comerços i establiments del municipi, a més de gaudir d', jocs i moltes més activitats.Lad'enguany s'iniciarà al Mas Llobet el dia 5 de gener a les 6 de la tarda. El recorregut incorporarà com a novetat la recuperació del carrer Tarragona com a via de pas del seguici de. Els parlaments institucionals i el lliurament de la clau que obre les portes de totes les cases del municipi es realitzarà a la plaça Major, al voltant de 2/4 de 8 del vespre.En paraules del regidor d'Infància,, "aquesta edició de la Cavalcada de Reis suposa la recuperació total de la normalitat prepandèmia" i s'espera "consolidar-la com una de les més atractives de la comarca".