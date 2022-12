El Baxi Manresa tanca l'històric 2022 jugant contra el Bàsquet Girona

Eltanca un històric 2022 disputant un derbi català contra elal(divendres, 21.00h. Movistar Deportes). Encara que un cop jugat el partit quedarà més de la meitat de temporada el duel és de cabdal importància. Bagencs i gironins ocupen lai es troben separats només per una victòria. El Baxi Manresa en porta dues i el Bàsquet Girona, tres. Una victòria del conjunt dirigit perels permetria atrapar el seu rival i depenent de la resta de resultats i les diferències de punts els deixaria fora de la zona de descens. Una derrota, que seria la cinquena consecutiva a la, significaria un cop molt dur a les possibilitats de permanència del Baxi Manresa.La setmana ha transcorregut amb problemes en l'aspecte físic tot i que cap de les lesions és "invalidant". Martínez espera tenir tota la plantilla a la seva disposició amb l'excepció de. Sobre el nord-americà, el mateix tècnic va comentar en una trobada amb membres de laque a finals de mes es prendria una decisió sobre el seu futur. L'entrenador del Baxi Manresa deixa la decisió final en mans del club.Un aspecte positiu dels deu dies que hi haurà entre el darrer partit i l'enfrontament davant el Bàsquet Girona és el procés d'integració de. "Aquesta setmana hem pogut treballar més al detall, tot i que estem en una pretemporada eterna. Però també veiem què podem demanar als jugadors" Geben ha fet net de les seves molèsties al turmell.Martínez no varia el seu discurs i no creu que la victòria sigui més exigible que en jornades anteriors al tractar-se d'un enfrontament contra un altre equip de la part baixa. "No ho veig així a la prèvia. Amb la situació en què estem no podem pensar que trobem", ha valorat l'entrenador del Baxi Manresa. Martínez demana al seu equip afrontar el derbi contra el Bàsquet Girona amb "bon ànim, esforçar-nos al màxim i donar tot".és la gran atracció del Bàsquet Girona. El pivot va tornar al bàsquet català la temporada passada després de jugar tretze temporades a l'NBA. A Fontajau va aconseguir l'ascens a la Lliga Endesa. Gasol és un jugador que als seus 37 anys absorbeix una gran importància en el joc del seu equip. No en va, és el tercer jugador més ben valorat de tota la competició. Martínez valora de Gasol no només les seves estadístiques sinó que hi afegeix que "fa millors els seus companys i és molt intel·ligent. En atac i en defensa". L'altra gran cara coneguda dels gironins és el tècnic. El madrileny, que recentment ha complert els 76 anys, també ha tornat a les banquetes ACB després d'uns anys al bàsquet alemany. García Reneses pensa el Baxi Manresa "té un potencial més gran que al principi de temporada. Han notat la baixa de jugadors que van ser molt importants la temporada passada. Però ara n'han incorporat de nous i estan creixent".són altres cares que poden sonar al gran públic. La passada jornada, el Bàsquet Girona va trencar una ratxa de cinc derrotes consecutives i es van imposar alAntonio Conde, Luis Miguel Castillo i Alberto Baena són elsdesignats per xiular el partit.