El príncep Assuan arribarà diumenge a Manresa per recollir les cartes als Reis

ja ho té tot a punt per donar la benvinguda aquest diumenge, primer dia de l'any, al, que durant quatre dies s'instal·larà a la plaça Major per recollir les cartes alsde tots els nens i nenes. De l'1 al 4 de gener, tots els infants de Manresa que vulguin fer-ho el trobaran a la plaça des de 2/4 de 6 de la tarda fins a les 8 del vespre.Diumenge, 1 de gener, Assuan arribarà a Manresa a les 5, a la plaça de Crist Rei, i ho farà acompanyat, per primera vegada, de tres carteres reials,, a proposta deli de. Tots junts, acompanyats de patges, abanderats i músics, iniciaran un recorregut fins a la plaça Major, a través del carrer Àngel Guimerà, plaça Sant Domènec, carrer del Born, Plana de l'Om i carrer de Sant Miquel.A 2/4 de 6, un cop a la plaça Major, el Príncep Assuan serà rebut per l'alcalde de Manresa,, i per la regidora de Cultura i Festes,. Un cop instal·lat a la plaça, començarà a recollir cartes ja aquest mateix diumenge, i ho continuarà fent els dies 2, 3 i 4.Per la seva banda, les tres carteres reials, Sarai, Fàtima i Queralt, es desplaçaran des de la plaça Major fins al Casal de la Gent Gran (c/ Circumval·lació, 60), on durant tota la tarda del dia 1 també recolliran les cartes dels infants per aL'estada del Príncep Assuan a la plaça Major estarà amenitzada cada tarda per ballades i cantades nadalenques, de 6 a 8. Aniran a càrrec de(1 de gener); del, l'de Manresa i el(2 de gener); de l', l'(3 de gener) i de l'(4 de gener). El mateix 4 de gener, també hi haurà concert de Reis amb(guitarra),(veu) i l'alumnat deDins de la campanya, a la qual està adherida l'Ajuntament de Manresa, es tornarà a facilitar l'(cua inclusiva) per a nens i nenes amb diferents capacitats.A banda, s'han instal·lat bústies reials al pati deli també se n'ha posat una durant elUn cop el Príncep Assuan ja tingui les cartes reials de tots els nens i nenes de la ciutat, Manresa donarà la benvinguda als Reis d'Orient el dijous 5 de gener, en una cavalcada que començarà a les 6 de la tarda a la Muralla de Sant Francesc, i que recupera el recorregut d'abans de la pandèmia. L'organització tant del Carter Reial com de la Cavalcada va a càrrec de l'i l'Ajuntament de Manresa.