Sant Fruitós de Bages recapta 3.200 euros solidaris per a «La Marató» de TV3

ha demostrat un any més la seva solidaritat recaptant 3200 euros per a. Durant tot el diumenge 18 de desembre el municipi va viure nombroses activitats molt participades.El matí va començar amb unal Bosquet amb 340 participants. A continuació, més de 160es van trobar a la plaça Alfred Figueras en una trobada solidària que va incloure passejades per un circuit tancat pel municipi i voltes amb microcotxes, que van vendre gairebé 60 tiquets.Al llarg de tot el dia es va poder participar en la primerade F1 en simuladors, al Nexe - Espai de Cultura.A la tarda, elva celebrar el seu festival de Nadal i l'esbartva oferir l'espectacle El bosc de la dreta del camí, al Teatre Casal Cultural.Elsque es van recaptar en cadascuna d'aquestes activitats van anar a parar íntegrament a La Marató de TV3.