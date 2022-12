La Gala Simeó Selga tindrà l'humor i la solidaritat com a eixos centrals

Sobre el projecte guanyador

Pep Plaza, cap de cartell de la Gala Simeó Selga

Elja ho té tot a punt per celebrar la. Serà el dissabte 7 de gener del 2023 a les 7 de la tarda al Teatredeamb l'humor i la solidaritat com a elements centrals. L'esdeveniment comptarà amb l'actuació del conegut actor i humorista, que oferirà l'espectacle Ara més. En paral·lel, es lliurarà elal, que permetrà impulsar un projecte que té per objectiu acostar la natació als infants més desafavorits.El Rotary Club de Manresa-Bages va apostar el 2019 per donar un nou format ali celebrar la primera edició de la Gala Simeó Selga, que va ser tot un èxit i que per aquest motiu ha tingut continuïtat. La d'aquest 2023 serà la quarta edició de la gala, patrocinada per la Fundació "la Caixa" i amb la col·laboració de diverses empreses del territori, a més de l'Ajuntament de Manresa.Leses poden adquirir a través de la pàgina web del Teatre Kursaal a un preu de 24 euros.El projecte Cap nen sense nedar del Club Natació Manresa en col·laboració amb Creu Roja Manresa , és el guanyador de la 21a edició del Premi Simeó Selga del Rotary Club de Manresa-Bages. Es tracta d'una proposta que vol apropar els esports d'aigua a infants en situació de vulnerabilitat o risc social del centre obertde Creu Roja Manresa.El projecte guanyador sorgeix de la suma de l'expertesa en l'ensenyament delsa nens del Club Natació Manresa i, per l'altra, de l'experiència en l'àmbit assistencial i de protecció de la infància en situació de risc social de Creu Roja Manresa, i compta amb el suport de laL'objectiu del projecte és facilitar que els infants que no hi tenen accés puguin realitzar esports d'aigua. Des de la base,, i fins i tot podent optar a la pràctica esportiva de competició. La intenció és que l'aigua deixi de ser un risc per passar a ser un espai de joc, diversió i noves oportunitats per a la igualtat i la inclusió social.Aquesta és la 21a edició del Premi Simeó Selga del Rotary Club de Manresa-Bages, que té per objectiu guardonar els millors projectes d'interès social impulsats per entitats i associacions bagenques d'interès social i sense ànim de lucre. El premi està, que es financen amb els beneficis derivats de la gala i la col·laboració de diferents empreses i entitats.L'actor i humorista Pep Plaza, molt conegut per les seves aparicions en el programa Polònia de, oferirà Ara més, un espectacle d'humor que comptarà amb música en directe.Un munt d'històries encadenades i desencadenades dalt de l'escenari. Acompanyat pel pianistaen directe, Pep Plaza converteix el seu món de personatges en un fil teatral que comença i... no se sap ben bé on acaba. El públic assistent ho haurà de descobrir. Tots els personatges surten de la veu de Pep Plaza convertit en narrador i testimoni d'excepció dalt de l'escenari. Pep Plaza porta 25 anys d'escenari. I aquesta és, potser, la millor manera de celebrar-ho. Espectacle d'humor és clar amb música en directe.