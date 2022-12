L'ús fraudulent de targetes de mobilitat reduïda acumula una seixantena de sancions a Manresa

Laha obert aquest any una seixantena d'expedients sancionadors a conductors que aparcaven eno en zones no permeses utilitzantde persones que no es trobaven en el mateix vehicle. Es tracta d'una mitjana de cinc denúncies mensuals, cadascuna de les quals comporten sancions d'entre 301 i 6.000 euros.Les targetes de mobilitat reduïda (TMR) són tramitades pels ajuntaments quan el titular sol·licitant aporta un(expedit pel Departament dede la Generalitat) on consta expressament que supera el barem de mobilitat reduïda exigit per concedir-la.La targeta, d'ús, autoritza la persona titular a estacionar el vehicle en algunes zones on la resta de conductors no ho poden fer: específicament, a lesper a persones de mobilitat reduïda i, a més a més, en d'altres espais com zones blaves, zones de càrrega i descàrrega i illes de vianants (sempre que l'estacionament no ocasioni molèsties ni perill per a la resta d'usuaris). Per poder aparcar en aquestes zones, el titular de la targeta ha de ser forçosamentDe gener a novembre d'aquest 2022, la Policia Local de Manresa ha obert 57 expedients per, contra conductors que la utilitzaven per aparcar on volien sense que el titular de la targeta estigués amb ells. En tots els casos denunciats, s'utilitzava la targeta mentre la persona titular era a casa, o ingressada en un hospital o una residència o, fins i tot, havia mort feia anys.L'ús fraudulent d'aquestes targetes se sanciona amb, (segons l'article 68 de la llei 13/2014 d'Accessibilitat) i, per graduar la sanció, es valoren circumstàncies diverses, com el perjudici causat o la reincidència.En tots els 57 casos, a més a més, concorria una altra infracció. Concretament, en 14 ocasions s'utilitzava una; en 12 ocasions s'utilitzava una; en 8 ocasions s'utilitzava la targeta d'un; en 15 casos s'estava estacionat en una zona per a persones amb discapacitat, i en 8 casos més concorrien altres infraccions.