Acció Sindical del Bages denuncia que Ampans no els legitima la secció sindical que han constituït als Comtals

La secció sindical d'del centre de treball d'alsdedenuncia haver patit "una vulneració del seu dret fonamental a la" per part de l'empresa que, segons asseguren, ha arribat a"durant una reunió general" i les ha "amenaçat ambde totes aquelles treballadores que hagin reaccionat als posts de xarxes socials" del seu sindicat.Segons expliquen, treballadores del centre dels Comtals d'Ampans afiliades a Acció Sindical del Bages van constituir unaaquest passat estiu, concretament el 26 de juliol. Des de llavors, asseguren "havera l'empresa en diverses ocasions", i que ha estat "negada, ignorant per complet la secció i".Acció Sindical del Bages, a més, afirma que en una reunió de l'empresa amb treballadores no afiliades del centre de treball van explicitar-los "la sevaamb la secció sindical". Totes aquests fets van ser denunciats i reivindicats per membres del sindicat durant elque es va portar a terme el passat 16 de desembre.Les afiliades afirmen que continuaran demanant "que es legitimi l'òrgan" que han constituït i que se les escolti "", i que continuaran "realitzant les accions sindicals" que considerin pertinents, "fins que esde la secció i es realitzin les millores que considerenal seu centre de treball".