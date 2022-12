Cavalcada de Reis 2023 de Manresa: recorregut, horaris i totes les novetats

Horaris i recorregut de la cavalcada de Reis de Manresa

Totes les novetats de la cavalcada de Reis de Manresa

Laderecuperarà aquest 2023 el recorregut tradicional d'abans de la pandèmia pels carrers principals de la ciutat, amb arribada a lai parlament des del balcó de l'Ajuntament.Enguany, com és habitual, elatendrà els més xics a la plaça Major, però, com a novetat, arribarà a Manresa acompanyat de tres, la Sarai, la Fàtima i la Queralt, que l'ajudaran a recollir les cartes aldel carrer Circumval·lació.Com els anys anteriors a l'esclat pandèmic, la cavalcada de Reis de Manresa sortirà a les 6 de la tarda des de la(al final del carrer Mossèn Vall), continuarà per la muralla de Sant Domènec, i passarà pel carrer Àngel Guimerà, passeig de Pere III, plaça Onze de Setembre, plaça Bonavista, carretera de Vic i muralla del Carme, fins arribar a laUn cop a Sant Domènec, Ses Majestats i les figures principals del seguici continuaran a peu pel carrer del Born, la plana de l'Om i carrer Sant Miquel, fins a arribar a la plaça Major, on seran rebuts per l'alcalde Marc Aloy, que els lliurarà laper poder deixar els regals a totes les cases de la ciutat. El batlle i els tres Reis d'Orient sortiran al balcó de l'Ajuntament per dirigir unes paraules als infants.A banda del recorregut, la principal novetat d'enguany serà prèvia a la cavalcada. El Príncep Assuan arribarà a Manresa acompanyat, a proposta deli de, de tres carteres reials: la Sarai, la Fàtima i la Queralt.L'1 de gener, el Príncep Assuan, patges, abanderats, músics i les carteres reials sortiran dea les 5 de la tarda en direcció a la plaça Major, on seran rebuts per les autoritats. Tot seguit, a la plaça Major, el Príncep Assuan començarà afins a 2/4 de 9 del vespre.En paral·lel, les tres carteres es dirigiran des de la plaça Major al Casal de la Gent Gran, al, 60, on tota la tarda del dia 1 també recolliran les cartes dels més petits.A més de l'1 de gener, els dies 2, 3 i 4, el Príncep també serà a la plaça Major, de 2/4 de 6 de la tarda a 8 del vespre, per recollir els desitjos dels infants. Durant els quatre dies, la recollida de cartes s'acompanyarà amb diverses actuacions deper part d'esbarts i grups musicals.Dins de la campanya. Un Nadal per a tu i per a mi, a la qual està adherida la ciutat de Manresa, es tornarà a facilitar l'per a infants amb diferents capacitats a través d'unaA banda, s'han instal·latal pati deli també n'hi ha una al Campi qui Jugui, que està obert al Palau Firal fins al 4 de gener