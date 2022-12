Junts per Sant Joan de Vilatorrada presenta una moció contra les ocupacions delinqüencials

El grup municipal depresentarà en el ple municipal del proper dijous, una moció contra les. Aquesta moció que ja va ser presentada peri aprovada, juntament amb el, alel passat octubre pretén facilitar el desallotjament de les ocupacions delictives.Es tracta d'una moció que manifesta "la voluntat i fermesa" de Junts de mostrar el rebuig i de poder actuar amb més eines davant les ocupacions delinqüencials d'que són majoritàriament deque generalment desatenen les seves responsabilitats i no actuen per fer-hi front, de manera que acaben afectant altres propietaris i lade moltes comunitats de veïns o barris.És per això que la moció busca també pressionar aquest grans tenidors perquè posin part de l'actiu immobiliari que tenen per a l'. La moció persegueix dos objectius, segons el portaveu de Junts,, "poder actuar amb més rapidesa davant les ocupacions delinqüencials i, al mateix temps, dotar als consistoris de més recursos per atendre la demanda d', que evitaria ocupacions fruit de la necessitat i que han de poder ser ateses i canalitzades amb més recursos des delsper evitar-les".Mata considera que "i per tant les ocupacions delinqüencials són una de les problemàtiques i reptes que tenim a nivell de país i municipal". Per això avisa que "Sant Joan no n'és una excepció, ja que patim diferents casos d'ocupacions delinqüencials que sóni que afecten la convivència i la percepció de seguretat de la ciutadania, tot i els esforços fets per minimitzar-ho i solucionar-ho que està fent la regidoria i la Policia Local del poble en cada cas".Mata recorda que un dels dosadquirit el 2018 per l'anterior govern i que es va acabar d'habilitar a finals del 2019 per l'actual, "encara no s'ha pogut utilitzar per atendre ningú ja que ha patit aquestes ocupacions delinqüencials diverses vegades impossibilitant-ne el seu ús".Junts a Sant Joan i Sant Martí considera la millora de lai totes les qüestions que afectin a la convivència com a puntsa nivell municipal, i per tant "estén la mà a l'actual govern per treballar conjuntament en aquells aspects necessaris que vagin en aquesta direcció".