Manresa mantindrà bonificacions al bus urbà el 2023, tot i estar pendent dels ajuts de l'Estat

Es mantenen els preus i els descomptes de l'ATM

ha anunciat aquest dimarts un paquet de mesures destinades a fer de paraigües de la crisi energètica i econòmica que viu l'Estat , entre les quals les que afecten el, com mantenir durant el 2023 lai Mitja distància de-que ja estava inclòs en els pressupostos- i els descomptes sobre els títols de la resta de transports. El president de l'executiu espanyol també ha anunciatals municipis que redueixin el preu de l'abonament de transport almenys en un 50%.Com a resultat del primer paquet d'ajuts estatals, l' Ajuntament de Manresa va començar a aplicar el setembre passat descomptes als títols d'abonament de viatges en el bus urbà , concretament d'un 30% en la targeta, que passava de 9,10 euros a 6,35 euros, i d'un 43% en la targeta, de 32 a 18 euros. Aquests descomptes havien de caducar el proper 31 de desembre.Aquests descomptes, però, serien insuficients per a rebre ajuts segons l'anunci fet per Sánchez ja que no arriben al 50% de reducció tarifària, tot i que des de l'Ajuntament volen esperar a que el Ministeriper llegir-la detingudament i veure la fórmula amb la que s'hi pot acollir.Si l'Ajuntament de Manresa no es pogués acollir a la línia d'ajuts anunciada per Sánchez, "s'implementaran igualmentsobre el preu de tarifa dels abonaments", segons ha explicat el govern municipal a, "pero en solitari no es podrà arribar als descomptes actuals", ha admès.Els preus que sí que es coneixen per a 2023 són els que depenen de l'(ATM) de Barcelona que, a més deva decidir congelar les tarifes de cara a 2023. D'aquesta manera, la(10 viatges) valdrà 7,95 euros per una zona, 15,70 euros per dues zones, 21,35 euros per tres zones, 27,45 euros per quatre zones, 31,55 euros per cinc zones i 33,55 euros per sis zones. En el cas de la(viatges il·limitats durant 30 dies), seran 20 euros per una zona, 26,95 euros per dues zones, 37,80 euros per tres zones, 46,30 euros per quatre zones, 53,10 euros per cinc zones i 56,90 euros per sis zones.Pel que fa als menors de 25 anys -i amb la previsió d'ampliar-ho fins als 30 anys quan s'aprovin els pressupostos de la Generalitat-, la(viatges il·limitats durant tres mesos) tindrà un cost de 40 euros per una zona, 52,60 euros per dues zones, 73,80 euros per tres zones, 90,40 euros per quatre zones, 103,70 euros per cinc zones i 111,15 euros per sis zones. A més, el preu de la targeta rosa metropolitana de tarifa reduïda(10 viatges per a persones majors de 60 anys) es manté en els dos euros.D'altra banda, la, laper a persones en situació d'atur i els paquets detambé es beneficia de la reducció del 50%, mentre que la T-casual per a treballadors de l'Aeroport manté la rebaixa del 30%.