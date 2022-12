Cardona aconsegueix més de mig milió d'euros dels «Next Generation» per a sis projectes d'eficiència energètica

L'ha aconseguit, a través de les subvencions dels fons europeus, 346.765,02 euros per a la instal·lació de duesal Pavelló Municipal i zona esportiva i a l'Escola Joan de Palà i, per altra banda, tres, per un valor de 180.036,03 euros, que generaran energia i consum per abastar sis equipaments municipals: l'Escola Patrocini, el Teatre Els Catòlics, l'ajuntament de Cardona, la Biblioteca, el Parc Cultural de la Muntanya de Sal i el Camp de Vida Activa. El paquet de subvencions també incloudel Camp de Vida Activa, que suma 25.000 euros més.En total, són 551.000 euros en projectes que beneficiaran la població a través d'aquests equipaments municipals, amb fonts d', menys contaminants i que disminueixen la dependència delsi que reduiran la despesa econòmica i d'energia dels principals equipaments municipals i per tant pel conjunt dels cardonins.L'alcalde de Cardona,, ha assegurat que les actuacions "van en la línia dels eixos del govern municipal" i "demostra l'esforç del govern a buscar ajudes que inverteixin en l'eficiència energètica i redueixi els costos econòmics de l'Ajuntament"."Treballem per a un poble energèticamenti per reduir, així, la despesa de tots els cardonins", ha manifestat Estruch.