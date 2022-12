«El meu primer Nadal al Kursaal» tornarà a la sala petita amb rècord de funcions

A la sala petita del teatredetornarà aquest dimecres El meu primer Nadal al Kursaal, la producció delque arriba a l'onzena edició i que ja s'ha convertit en un clàssic dela Manresa. Aquest any s'oferiran un nombre: un total de quinze; entre el 28 i el 30 de desembre i el 2 i el 4 de gener amb funcions a 2/4 de 5 i a 2/4 de 7 de la tarda; i els dies 30 de desembre i 3 i 4 de gener, també a les 12 del migdia. Les funcions recuperen el-amb butaques sense numerar i amb els infants asseguts a terra-, un format que el Kursaal recupera després de dos anys de fer-se en format teatre, com a mesura de seguretat per la pandèmia.El meu primer Nadal al Kursaal és un espectacle del Servei Educatiu del teatre que té com a protagonistes, els dos germans que ja han compartit amb molts infants un dia de la seva vida amb El meu primer Kursaal, La llegenda de Sant Jordi, Jan i Júlia: benvinguda nanny! i Jan i Júlia: let's go camping. En aquesta ocasió, conviden els nens i nenes a viure la màgia del. Tots plegats cantaran cançons de Nadal, i no hi faltaran el tió, els Reis d'Orient, el pessebre, l'arbre de Nadal... i moltes sorpreses més.En aquesta edició, els dos personatges protagonistes -els dels germans Jan i Júlia-, els representaran l'actor de Premiài l'actriu de Monistrol de Montserrat, que van protagonitzar l'edició passada de l'espectacle, estan treballant fins passades les festes nadalenques en el musical Golfus de Roma a Barcelona i en el musical Mamma Mia a Madrid, respectivament.L'espectacle -adreçat a nens i nenes d'1 a 6 anys- compta amb música en directe amb una banda formada peral piano,a la bateria ial baix. El text de l'espectacle és dei està dirigit perLesper a l'espectacle es poden comprar a la web del Kursaal i a les taquilles del teatre al preu de 10 euros.