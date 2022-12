Una dotzena d'operaris acceleren l'enllambordat de la nova plaça Sant Ignasi

Una dotzena d'operaris treballen intensament aquest dimarts acabant de col·locaral sòl de la part nova de ladeamb la voluntat d'enllestir-la amb la major brevetat possible per poder-la obrir als vianants en les pròximes dates.Durant les darreres setmanes s'han estat col·locant les llambordes que cobreixen íntegrament el nou sòl, en uns treballs que han estat, i ja darrerament s'han instal·lat lesque il·luminaran l'espai, entre lai el nou accés al que serà el futur, a l'espai que ocupava l'antiga Sala Ciutat Les obres també han perfilar els quatre espais que acolliran l' arbrat i vegetació característic del recorregut del Camí Ignasià, des d'Azpeitia fins a Manresa, passant per l'Aragó i Montserrat , i faltarà veure com queden els accessos a l'anticper determinar si es podrà obrir la plaça al públic o si caldrà esperar a tenir els tancaments de l'edifici enllestits.Sigui com sigui, l'ha esmerçat força personal aquest darrer mes per completar el sòl enllambordat de la plaça en una tasca que s'està a punt de completar.