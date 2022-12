El Pessebre Vivent del Pont Llarg aplega 2.600 visitants en poc més de dues hores

El, alde, ha tornat a ser un èxit d'organització i de públic aquest gairebé primaveral dia de. Un total de 2.600 visitants han resseguit el pessebre a l'entorn de l'en passejades contínues durant dues hores i mitja, i han pogut recuperar l'esperit delrural de Manresa després de la cancel·lació d'última hora de l'edició de 2021 a causa d'un repunt de la pandèmia, i de l' edició de 2020, que va ser íntegrament digital El Pessebre Vivent d'enguany ha incorporati ha resituat altres escenes per a què tinguessin major visibilitat. A banda de la feina dels voluntaris de la, els visitants han gaudit amb les col·laboracions del, dels, delque ja fa 6 anys que hi participen i, d'entitats com el, que ha augmentat el seu nombre de participants, o la incorporació del grup de teatreEl Pessebre Vivent del Pont Llarg de Manresa té 35 anys d'antiguitat, des del seu naixement als baixos de la parròquia de la Mare de Déu de l'Esperança del. Fa 10 anys que va sortir dels locals de la parròquia. Aquesta ha estat la novena edició, ja que l'any passat es va haver de suspendre. El Pessebre se celebra en el marc incomparable d'un aqüeducte del segle XVII, únic a Manresa i comarca, i en les eres de les primeresdel Poal, a les bores del. La transformació dels camps de pagès del regadiu en els pobles i casetes de Galilea es fa de la nit al dia, cada 26 de desembre.Durant la celebració del Pessebre, s'ha dut a terme el concurs deper als menuts i el deper a totes les edats, que tenen un gran èxit de participació des que es van iniciar. Una de les atraccions més celebrades pels infants ha estat la presència del, representant dels, que ha visitat el Pessebre i ha recollit les cartes dels infants. A prop seu, també s'ha pogut fer