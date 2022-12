Pau Nacenta i Lluïsa Ratera s'imposen a la Sant Silvestre Manresana

El manresài la santpedorencas'han imposat aquest dilluns, dia de Sant Esteve en una gairebé primaveralorganitzada peli que arribava a l'onzena edició. La prova, que tornava a la normalitat després de la pandèmia, ha registrat un ple absolut entre corredors i caminants i ha superat els 500 participants, xifra màxima marcada per l'organització.Pau Nacenta s'ha imposat en els 10 quilòmetres de cursa amb un temps de 36'22", seguit a més d'un minut i mig per, amb 37'58". Tercers, han arribat plegats, amb un temps de 38'40".En categoria femenina, s'ha imposat Lluïsa Ratera, que ha aturat el cronòmetre en 48'42". Darrere d'ella ha entratamb un temps de 48'57". Tercera ha estat, amb 49'31".El circuït mantenia l'estructura de sempre amb un 90% de sòl de terra, rodejant el polígon i creuant la C-55 i l'autopista per passos inferiors. L'alcalde, que també ha participat a la prova, i el regidor d'Esports,, han estat els responsables de lliurar les medalles als guanyadors.