El Pessebre Vivent del Bages omple totes les sessions de Sant Esteve

El Pessebre Vivent del Bages ha tornat a les Torres de Fals Foto: ACR Fals

Ela lesha omplert les dues sessions d'aquest dia deamb 600 persones de públic, després de l'estrena del passat cap de setmana. El pessebre vivent més tradicional de la comarca ha repetit escenes a l'entorn privilegiat de la Torres de Fals, amb pastors treballant o parlant vora el foc, mercats, el pessebre, l'àngel anunciador o els tres reis avançant entre muntanyes fins a. Però també dels romans i. En total, són 24 escenes en un recorregut circular que dura, aproximadament, una hora.Després de l'estrena del passat cap de setmana, el Pessebre Vivent del Bages ha penjat el cartell de complet aquest dilluns, un dia que s'ha assemblat poc a les escenes deque habitualment acompanyen la ruta a l'entorn de les Torres de Fals, amb unatant per al públic com per als figurants.L'oferirà encara set sessions més del Pessebre Vivent del Bages, l'1, 6 i 7 de gener, a les 6 i a les 7 de la tarda, i una última representació el 8 de gener a les 6 de la tarda. Com és habitual als darrers anys,, les entrades per al Pessebre Vivent del Bages només es poden adquirir de forma anticipada a través d'aquest enllaç