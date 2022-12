L'entranyable tàndem Lluquet‑Rovelló marca l'estrena d'una nova temporada d'«Els Pastorets» d'Els Carlins

Amb suspens i novetats. La nova temporada d'a la saladeha donat el tret de sortida aquest dia deamb deu minuts de retard per un cable de la il·luminació mal connectat i amb un tàndem de nous actors fent deque s'han compenetrat perfectament des de la primera escena.La platea de l'històric teatre manresà s'ha omplert amben l'estrena de la temporada de lanadalenca manresana, uns Els Pastorets d'Els Carlins, dirigits per, que han modernitzat la imatge de cartelleria , han rejovenit el repartiment amb, també, un nou actor per fer de, i han afegit algun detall simpàtic com l'aparició del personatge delA banda de nous actors i personatges, la versió de l'obra deha estat adaptada i modernitzada per oferir unad'un text que és un dels clàssics del teatre català. Així mateix, la funció manté l'estructuraque es fa estrenar durant els nadals pandèmics, que dota a l'obra de major ritme i la permet tancar en poc més de dues hores de representació.Fora d'escena, Els Pastorets d'Els Carlins han estrenat enguany cartell, obra de, manresà apassionat de la fotografia i la fotocomposició i amb experiència en el món dels cartells cinematogràfics. Vinculant, el cartell pretén, seguint l'estructura compositiva bàsica pròpia dels cartells de, reinterpretar la tradicional i reconeixible imatge que ha estat símbol identitari d'Els Pastorets centenaris d'Els Carlins.L'obra esels propers 1, 6, 7 i 8 de gener, sempre a les 6 de la tarda.