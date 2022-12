El festival Giracirc de Collsuspina, premiat per la revista especialitzada «Zirkólika»

Fins a quatre vegades elde, festival de circ de la Catalunya Central, havia estat nominat en els premis de la revista circense. Enguany ha aconseguit guanyar en la categoria d'. El premi es va fer públic durant la gala del passat dimecres 21 de desembre alDes de fa vuit anys, al, acull el Giracirc, un festival únic en el seu gènere tot consolidant un circuit cultural en aquesta modalitat artística en un espai rural. El director del certamen,, ha reconegut i destacat la il·lusió, perseverança i empenta "absolutament necessàries" per portar el circ a espais on costa més que arribi. Per Vinuesa "és un premi per a tot un poble que desperta sabent que la feina ben feta sempre té recompensa, un poble que s'entrega en el desenvolupament del mateix festival, acollint a les companyies i als visitants fent-los sentir com a casa, cuidant els petits detalls i mostrant que si un poble vol, ho pot aconseguir".El premi és també un reconeixement, segons el seu director, "a la particularitat de ser un festival que cuida en la seva contractació la, que dona espai a l', donant ressò a projectes que són importants per la transformació social i que destina esforços en la formació de caràcter social amba partir del seu projecte propi de".Des de l'organització del festival Giracirc s'ha volgut manifestar públicament l'agraïment molt especial a la revista Zirkólika i a l'per la tasca enorme que fan diàriament de suport, difusió i visibilització del circ a Catalunya.