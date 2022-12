Sant'Egidio torna a aplegar 350 persones a la taula de Nadal

Després de dos anys sense poder asseure's plegats a la taula de Nadal a causa de les restriccions de la pandèmia,ha recuperat aquest any elen comunitat aplegant 350 persones sense recursos, persones migrades, infants amb les seves famílies, ancians, refugiats d'Ucraïna, de Síria i d'altres indrets del món, nous europeus... a la, l'i elEls darrers dos anys, els voluntaris de Sant'Egidio havien repartit els dinars casa per casa , amb el mateix entusiasme de sempre, però amb la distància que suposava fer aquest àpat tant assenyalat per separat.Enguany, l'àpat s'ha celebrat aper la impossibilitat d'aplegar 350 persones més un centenar llarg de voluntaris en un mateix indret. A banda del dinar i de la companyia, cadascun dels assistents ha tingut un. Els voluntaris i els dinars s'han servit, com sempre, amb un tracte individualitzat "perquè cadascú se senti especial" aquest dia.