Rescaten una persona i un gos que fugien per la teulada d'un incendi en un pis de Manresa

Elshan rescatat de la teulada de l'edifici del carrer del Cós, 16, de Manresaque hi havien pujat fugint de l'incendi que s'ha declarat a la segona planta de l'immoble.L'incendi s'ha declarat poc després de les 6 de la matí d'aquest diumenge dea la segona planta del, 16, de, un immoble amb baixos i tres pisos que fa cantonada amb el. Fins al lloc s'hi han desplaçat quatre dotacions dels Bombers que han extingir l'incendi, que haa la segona planta, i hanque ha afectat aquesta planta i la tercera. La primera planta no s'ha vist afectada.A més, els Bombers han rescatat per façana, amb l'autoescala, una persona que es trobava a la teulada, que ha estat atesa pelper, i un gos de la teulada, que s'ha confinat al terrat de la casa del costat.