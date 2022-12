El Casal Sant Genís de Navàs acollirà una quinzena d'espectacles el primer semestre de 2023

Arriba la nova programació del primer semestre del 2023 al, amb tot un seguit d'espectacles que començaran el 14 de gener i acabaran el 27 de maig. Des de la regidoria de Cultura ja s'està treballant en la programació de tardor per tal d'oferir espectacles durant tot l'any.Durant aquesta primavera s'han programat una quinzena d'espectacles, on per començar, la gent gran podrà gaudir del show musical a càrrec del grup de l'La volta al món als 80 anys, el dissabte 14 de gener, a les 5 de la tarda. Es tracta d'una comèdia musical molt divertida a través d'un viatge on a cada país que es visita hi passen coses. El preu serà de 3 euros a taquilla.El diumenge 22 gener, a les 12 del migdia, arribarà l'espectacle Tempus a càrrec de la companyia, que parla del temps a partir de la figura d'un personatge, en Klaus, un vell rellotger. En Klaus convida el públic a fer una visita al seu taller, un lloc ple de rellotges, però on curiosament sembla que s'hagi aturat el temps.Elportarà al Casal laamb la representació de dues obres. La primera serà Lapònia el diumenge 5 de febrer, a les 5 de la tarda, a càrrec del, una comèdia sobre les mentides, il·lusions, estereotips i tòpics culturals que anem rebent des de la infantesa. Amb un dia de Nadal a Lapònia a l'espera d'un Pare Noel que no acaba d'arribar, com a escenari, l'obra repassa les tradicions, l'educació i els valors familiars de dues famílies amb molts secrets amagats. La segona obra, a càrrec de la companyia d'de Manresa, serà Play Strindberg, el diumenge 5 de març, a les 5 de la tarda. L'Alícia, una antiga, malmesa i esfondrada actriu teatral, i l'Edgar, un capità d'artilleria frustrat i malalt, lliuren un enfrontament psicològic com en un niu d'escurçons. Aquest duel entre el matrimoni guanya intensitat quan apareix en Kurt, un cosí de l'Alicia. Tots tres viuran situacions patèticament gracioses i divertidament cruels. En aquest triangle diabòlic ballaran junts una extravagant dansa de la mort i destrucció.Durant el mes de febrer es duran a terme concerts de música dins del cicle de, organitzat per l'i la Regidoria de Cultura de l'Ajuntament de Navàs. El diumenge 12 febrer, a les 7 de la tarda, hi haurà el concert Suite Petarde, sobre els, que estan cansats de no obtenir la fama i el reconeixement que ells creuen merèixer. Per això no els sembla immoral assolir l'èxit mitjançant un obscur pacte amb una entitat maligna, meitat Llucifer, meitat discogràfica. Sens dubte, l'entitat els exigirà una sèrie de condicions sine qua non per triomfar mitjançant un contracte que hauran de signar, però... seran capaços de complir-les? I el diumenge 19 febrer, a les 7 de la tarda hi haurà el concert deamb la col·laboració d'alumnes de trompeta de l'Escola Municipal de Música Mestre Josep Maria Castella, una formació que ofereix un repertori de temes emblemàtics de l'era del swing com Duke Ellington, Count Basie, Dizzy, Gillespie… els seus referents per adaptar les seves obres al format de The Trumpetr3s. Cal destacar la peculiaritat d'aquesta banda formada per una base ferma (guitarra, contrabaix i bateria) i tres trompetes com a solistes. Els arranjaments a càrrec de, combinen la frescor dels sextets de l'època del swing amb la força de les big bands. Un concert destinat a tots els públics que dona l'oportunitat de gaudir ballant a ritme de swing.El diumenge 2 d'abril, a les 5 de la tarda, es podrà gaudir d'un espectacle recomanat a partir de 5 anys, de la companyia de teatre, La motxilla de l'Ada, un espectacle divertit amb una història transformadora sobre la identitat de gènere. L'Ada té ganes de jugar, per això es troba amb la seva millor amiga i el seu millor amic… i juguen. Ara ja no porta aquella motxilla feixuga, que tant li pesava, que no la deixava ser qui és. Amb aquella motxilla, l'Ada sentia que no encaixava amb el que suposem que ha de ser un nen o una nena. Però ara ja ha trobat el seu lloc. És un espectacle que ens parla de la identitat de gènere, perquè allò de "nen-nena, home-dona, blau-rosa, fort-feble…" potser ha de canviar definitivament.Per al cap de setmana abans de la, concretament el dia 15 d'abril, a les 7 de la tarda, es podrà passar una bona tarda de dissabte amb un convidat de luxe,amb Alta flipamenta, un monòleg on l'humorista presentarà el seu primer show unipersonal d'stand up. És un espectacle de 60 minuts en català dirigit a un públic d'entre 20 i 60 anys. Segons Sarrats, l'Alta flipamenta és el contrari a la Síndrome de l'Impostor. Explica perquè ell es sent més proper al primer concepte que al segon fent un repàs per l'imaginari català dels últims 15 anys i per experiències autobiogràfiques. Amb un to contundent i reflexions profundes que no busquen agradar a tothom però sí agradar molt a qui agradin. Marc Sarrats és un guionista i humorista català. És membre de El Soterrani, màxim exponent de la nova escena catalana d'stand up, i col·laborador dels programes Matina Codina dei Està passant deDins els actes de la Fira de Primavera arribarà la tradicional obra de teatre del, que enguany serà el dissabte 22 d'abril, en dues sessions, a 2/4 de 7 de la tarda i a 2/4 de 10 de la nit, amb la disbauxada comèdia Avui l'agafo grossa desota la direcció d'enCom a novetat, un grup de ballarins i acròbates amb un narrador molt especial faran volar fins alamb L'ombra d'en Peter Pan, el diumenge 7 maig, a les 12 del migdia. Es tracta d'un espectacle d'aventures i dansa amb ballarins en directe, amb banda sonora, una escenografia i unes projeccions espectaculars que ofereix una mirada crítica i reflexiva sobre Peter Pan, símbol d'algú que no vol créixer, que només busca divertir-se sense assumir conseqüències, que no vol quedar lligat al seu passat. L'ombra és l'element que connecta en Peter Pan amb la realitat que ha deixat enrere, és el símbol del nostre passat i és la que traça la base, durant la nostra infantesa, per poder créixer i fer-nos grans. Seixanta-cinc minuts vibrants de coreografies, humor, reflexió i gaudi per a totes les edats. És a càrrec de la companyiaPer concloure la programació, la gent gran podrà gaudir de l'estrena del nou espectacle deldel Casal de la Gent Gran de Navàs el dia 27 de maig, a les 5 de la tarda.El Casal Sant Genís de Navàs també acollirà enguany durant el mes de maig una preestrena delque en aquesta 19a edició adopta la forma de circuit de preestrenes. El projecte pretén visualitzar el suport a la creació d'arts escèniques a través de lai des de la. Més endavant es donarà a conèixer l'obra.Properament es posaran a la venda totes lesa la web de l'Ajuntament de Navàs , excepte l'obra de la Fira de Primavera del Grup Escènic Navàs, que només es vendran a Cal Seriols, l'espectacle de les Estrelles d'Or que serà gratuït i no caldrà reserva prèvia, i el Show Musical del grup de l'Esplai d'Artés que el preu serà de 3 euros i es cobrarà a taquilla el mateix dia.