UManresa rep el suport de la Fundació «la Caixa» per a les beques d'alumnes

La, a través de CaixaBank, ha refermat aquest curs 2022-2023 el seu compromís ambamb la renovació del conveni amb la Fundació Universitària del Bages per a les. Concretament, la Umanresa-FUB ha rebut una aportació de 10.000 euros per al projecte de beques.Les beques de la UManresa tenen com a objectiu permetre que joves amb expedients acadèmics bons però rendes baixes puguin cursar estudis universitaris. Les beques UManresa- ”la Caixa”, d'una dotació de, han beneficiat enguany a 44 estudiants de grau i a cinc de Cicles Formatius de Grau Superior del Campus Professional. Aquests ajuts s'atorguen tenint en compte criteris d'i deLa renovació del conveni l'han signat el director territorial Catalunya de CaixaBank,, i el director general de la Fundació Universitària del Bages,. Martínez ha destacat la importància d'aquestes beques per garantir la inserció d'alumnes amb bons resultats acadèmics però una renda familiar baixa, que d'una altra manera podrien quedar fora de l'àmbit universitari.