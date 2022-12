La big band de l'Escola de Música de Sallent publica una nadala per desitjar bones festes

L', la big band de joves músics de l'de, ha publicat la nadala Christmas Never Gets Old del britànic, per desitjar bones festes a tothom.L'Small Miller Band neix fruit d'una necessitat de buscar un espai on fer música amb olor de. La formació va néixer ara fa 12 anys i per ella ja han passat més de 60 alumnes, alguns dels quals ja estan cursant estudis superiors de música. El seu responsable i ànima del grup és el director. El grup és força estable, cada curs compta amb noves incorporacions però també alguna baixa.S'han realitzat diversos projectes que han aconseguit motivar l'alumnat, com un intercanvi amb l', a, i també han fet projectes amb la figura del món del jazz,, el qual va treballar els seus propis temes amb els alumnes que finalment els van interpretar conjuntament en un concert a Sallent. La intenció de la Small Miller Band, és afiançar-se i obrir-se camí en el món del jazz.