«Els Pastorets» itinerants de Folch i Birres porten l'esperit nadalenc als bars del Barri Antic

La Verge Maria està a punt de donar a llum el nen Jesús al carrer Sant Miquel. Foto: Pere Fontanals

Des dels Til·lers al Plácido passant per l'Alzina, el Pardal, el Quinze, el Garitu i el Santa Rita, una quinzena d'actors han representat aquest divendres al vespre pels carrers -i bars- delels tradicionals Els Pastorets, però potser no tan tradicionals, en, acompanyats d'una quarantena d'espectadors que els anaven seguint per tots els racons deli dels vianants que s'hi quedaven aturats i estorats.De forma totalment popular, una mica punky, sense permisos ni comunicacions, el col·lectiuha anat representant El Pastorets, tallant el trànsit quan calia o esperant al moment adequat per interpretar, amb els seus, Jeremies, Àngel anunciador, dimoni, Verge Maria i Sant Josep, i tot un seguit de personatges de la popular obra nadalenca.Tot plegat representat com si fos elamb els seus operadors, il·luminadors i realitzadors, ara que Manresa destaca per les filmacions als seus carrers. "Ens permet passar d'una escena a una altra amb més facilitat, sense que s'hagi de forçar el tall", ha explicat la directora teatral, que també ha participat a la representació.Aquesta ha estat laque Folch i Birres ha representat Els Pastorets itinerants pel Barri Antic. La primera va ser fa cinc anys. Ja veurem quan serà la tercera.