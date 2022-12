El Baxi Manresa celebra el seu dinar de Nadal

Elha celebrat a la sala de festesel tradicionalque acostuma a celebrar cada any per aquestes dates. Ha estat un àpat amb un format diferent que ha consistit una peu dret. L'àpat ha inclòs una àmplia varietat de productes com el sushi, miniburguers, paella, secret de vedella i pastes saldes entre d'altres. Al dinar hi han assistit els jugadors de la primera plantilla, l'staff tècnic, amb la baixa deafectat per la grip, directius, expresidents, aficionats, patrocinadors i mitjans de comunicació.A l'hora de les intervencions tant el presidentcom el capitàs'han conjurat per revertir la mala situació esportiva que duu el Baxi Manresa aquest curs., CEO de Baxi, ha emfatitzat en el temps que l'empresa porta patrocinant l'equip. Mestres ha destacat l'aprenentatge que el club ha aportat a l'empresa fent servir mots com èxit i patiment., president de la, ha mostrat el seu convenciment que el club bagenc se'n sortirà mentre que, alcalde de Manresa, ha mostrat l'orgull que el club representa per a la ciutat.