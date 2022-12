Èxit del taller sobre minerals de la UPC Manresa

Aquest dijous ha tingut lloc el tallerali als laboratoris delde la- BarcelonaTech (UPC) amb una vintena de participants, infants d'entre 6 i 9 anys. El taller ha tingut tant èxit que no s'han pogut atendre totes les peticions.Des de TechLab Manresa es fomenta l'ús i el coneixement deper tal que tothom hi tingui accés. Per aquest motiu, s'ha organitzat amb la col·laboració del Museu de Geologia Valentí Masachs, aquest taller gratuït dirigit a infants de primària el qual compta amb el suport de, l'de l'Ajuntament de Manresa.L'objectiu del taller Minerals amb els sentits és iniciar els participants al món dels minerals, ensenyant-los a identificar-los d'una manera fàcil i divertida. Durant el taller també han muntat una caixa per guardar els minerals feta amb una