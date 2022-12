El calendari 2023 de l'Ajuntament de Manresa mostra fotografies de la ciutat de Jordi Preñanosa

Un passeig per lade contrastos, que ens ofereix, colors vius de primavera o paisatges melancòlics de tardor. Aquesta és la proposta que ofereix l'amb les fotografies que il·lustren el. Les imatges són obra del fotògraf, que els darrers anys s'ha especialitzat a retratar la ciutat amb una mirada neta i optimista.L'Ajuntament de Manresa ha iniciat aquesta setmana la, en què apareixen indrets coneguts per la majoria de persones, que es redescobreixen banyats pel sol, regats per la pluja o la neu, coberts de fulles de tardor o amb vistoses florides primaverals.En concret, lesun paisatge hivernal a Manresa, amb el Quiosc de l'Arpa i la plaça Fius i Palà enfarinats de neu (gener); el sol de febrer que desglaça el terreny i il·lumina el parc de la Seu, al turó de Puigcardener (febrer); la Plana de l'Om i el carrer Sant Miquel, al cor del Centre Històric, un dia de pluja primaveral (març); un arbre de l'amor (Cercis siliquastrum) florit a Sant Domènec (abril); diversos exemplars d'arbres de l'amor que acoloreixen la plaça de la Reforma, amb la Seu al fons (maig); vistes de camps de cereal i del nucli urbà des del turó de Santa Caterina (juny); la font ornamental de la plaça Espanya, que ofereix una mica de frescor en els mesos més calorosos (juliol); el Castell de Focs de la Festa Major, que ens regala imatges espectaculars i aplega una gentada a l'Agulla (agost); un joc de llums entre vehicles, semàfors i enllumenat públic a la zona de la Muralla (setembre); un paisatge de tardor sota el sol d'octubre al parc del Cardener, ben a prop del Pont Nou (octubre); el sol, l'aigua i els núvols que dibuixen una imatge de postal al parc de l'Agulla (novembre); i una bucòlica estampa nadalenca a la plaça Major de Manresa (desembre). A la portada, hi ha imatge de la ciutat, amb Montserrat al fons, des del turó del Puigberenguer.L'autor de les imatges és el fotògraf Jordi Preñanosa Serra (Manresa, 1992), que ha treballat a ManresaDiari i a, és un seguidor de les activitats culturals de la ciutat i comparteix habitualment les seves vistoses imatges a les xarxes socials.En total, s'han editat 4.000 calendaris, que es poden recollir gratuïtament a l'(OAC) i a l'. També se n'han distribuït a les residències i llars d'avis.