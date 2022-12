El pàrquing de la Reforma només té un 4,74% d'ocupació de pagament

El, gestionat per l'empresaper l'acord per al pagament de la reurbanització, entre els anys 2005 i 2011, de la plaça amb el mateix nom, és el que té l'abonament més car de, fins i totde la ciutat. Això fa que nomésque té disponibles per als veïns estiguin ocupades i que el percentatge d'de pagament de l'equipament se situï en un gairebé anecdòtic 4,74%.El preu de l'abonament mensual per a estadesa la Reforma és de 140 euros, mentre que al, gestionat per, és de 93,33 euros, i als pàrquings privats de la ciutat se situa sobre els 100 euros. "Aquest desequilibri de tarifes es pot extrapolar per als diversos tipus d'abonament o estada en el pàrquing", han explicat durant eld'aquest dijous des del grup municipal deAquestes dades han estat posades sobre la taula pels anticapitalistes quan el ple debatia el dictamen sobre l'aprovació de lacorresponent a l'IPC d'octubre de 2021 a octubre de 2022. "No es comprèn aquestaper part de la concessionària EYSA, o hi hade l'empresa per tenir el pàrquing buit que se'ns escapa", ha raonat"El pàrquing es troba en una de les principals entrades de la ciutat, a prop de l'i del cor de la ciutat i en una zona amb, i encara que el gestioni una empresa privada, hem de tenir alguna manera d'obligar-la aper fomentar-ne l'ús ja que, al cap i a la fi, és una instal·lació municipal", ha expressat la regidora.El regidor d'Urbanisme i Mobilitat,, ha donat la raó als anticapitalistes, però ha assumit que "la regulació de les tarifes estàd'explotació del pàrquing". López, però, ha proposat als diferents grups fer una visita al pàrquing per detectar-hi punts de millora que proposar a l'empresa. "Per exemple, la proposta d'aparcamentha estat un èxit", ha assegurat.