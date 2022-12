El PSC de Sant Joan de Vilatorrada posa en marxa un laboratori d'idees

Elha posat en marxa unamb vint veïns no militants del municipi que es divideixen en dos grups, un dedicat a les arees social i econòmica i l'altre a l'area urbanística, per a elaboració delde cara a les eleccions municipals de 2023.Segons explica el partit, les vint persones "sóni aporten el seu talent per situar el municipi al mapa bagenc i català". El doctor Toni Sánchez, que formarà part de la llista socialista , és la persona que dirigeix el comitè. Els grups es reuniran dos cops i un tercer on es presentarà el document final amb les propostes que hagin sortit.La cap de llistaexplica "estic molt contenta que veïns i veïnes vulguin participar en projectar, en donar identitat al nostre municipi. El comitè compta amb vint persones d'un talent incalculable que donen el seu temps de forma altruïsta a tenir un poble millor i això és infinitament d'agrair".