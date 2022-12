El Govern augmenta els descomptes a la C‑16 i facilita la gratuïtat a la ronda de Manresa

La Plataforma No Més Morts a la C-55 diu que les bonificacions són "insuficients"

El conseller de Territori,, ha explicat aquest divendres a la seu dell'que s'aplicaran el 2013 a l'(C-16) i les noves mesures que facilitaran la gratuïtat de laper aquesta mateixa via. "Unes mesures que calculem que suposaran un increment en la despesa de la Generalitat d'd'euros anuals", ha afirmatEls descomptes passaran del 70% al 80% en el peatge troncal de lai del 41% al 60% en els laterals i continuaran aplicant-se, només, a aquells usuaris de l'autopista que tinguino l'i que s'hagin registrat previament. Igualment, els descomptes no seran universals i continuaran aplicant-se, unicament, a lesA partir del proper 2 de gener la gratuïtat en la utilització de la C-16 com a ronda de Manresa s'ampliarà a tots aquells usuaris queen una web del Departament de Territori de la Generalitat. Fins ara calia passar-hi amb Teletac o amb una aplicació específica, de manera que amb la nova mesura la gratuïtat "s'ampliarà a molta", ha assegurat Fernàndez. L'usuari caldrà que registri la seva matrícula prèviament i quan arribi al peatge la barrera s'obrirà de forma automàtica.A diferència de la gratuïtat a la ronda de Manresa, els descomptes als peatges troncal i laterals de la C-16 s'aplicaran més endavant, al llarg del, "ja que han de passar per diferents tràmits abans no puguin ser aplicats". Tampoc la pujada de les tarifes de l'autopista a partir de l'1 de gener per la inflació no està decidida, "però en tot cas, entre l'increment de preus i l'ampliació del descompte, el saldo serà positiu per a l'usuari"."Volem donar arguments per ai per això fem aquesta ampliació de descomptes i facilitem la gratuïtat a la ronda de Manresa", ha explicat el conseller.Laha assegurat que les bonificacions anunciades pel conseller són "insuficients" i insisteix en reclamar lai elper millorar la comunicació de la Catalunya Central amb la zona metropolitana, el Vallès i el Baix Llobregat.En aquest sentit, el conseller Fernàndez ha explicat que properament anunciarà, "però prefereixo fer-ho quan estiguin més avançades".