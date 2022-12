L'Ajuntament de Manresa tomba les al·legacions a les ordenances fiscals de la Cambra i els constructors

PSC i Cs es posen de costat de la Cambra

El ple de l'ha aprovat aquest dijous amb els vots a favor dels grups del govern i l'abstenció dedesestimar els set àmbits d' al·legacions a les ordenances fiscals que havien presentat la Cambra de Comerç i l'Associació de promotors i constructors d’edificis de Catalunya , que anaven des dels tipus d'increment d'impostor i taxes, fins a les bonificacions o les taxes d'escombraries o d'ocupació de la via pública de les terrasses de bar.En la defensa de la desestimació, el regidor d'Hisenda,, s'ha mostrat per moments, pel contingut d'alguns arguments dels al·legants. Especialment, que els constructors al·leguessin que passar del 70% al 60% en la bonificació de les promocions que es posin al mercat "", o que la Cambra "" per demanar la reducció de la taxa de recollida d'escombraries. "Sobretot després que que quedés amb els agents per explicar-los les ordenances ", abans de la seva aprovació."Sobre una crescuda de l'IPC del 7,3% d'octubre a octubre, les ordenances fiscals han pujat només un 2,5%", justificava Junyent per descartar el primer grup d'al·legacions sobre els. "A més, cal trobar l'equilibri perquè el pressupost municipal no desquadri", hi afegia.Aquest mateix argument servia també per desestimar l'al·legació que demanava l'equiparació de la bonificació que s'aplicarà als immobles beneficiaris de fons Next Generation -Entorns Residencials de Rehabilitació Programada- per a les millores energètiques , a tot el parc d'habitatges. "A banda d'aquests immobles que tenen unamolt concreta, també hi ha bonificacions per a les actuacions al", ha explicat Junyent per respondre que no es pot estendre a tot el parc de la ciutat. Així mateix també ha desestimat la demanda de noves bonificacions per a la rehabilitació i construcció d'habitatges de lloguer, "ja que l'empresa municipalja té un programa per al foment de la rehabilitació".Sobre la reducció de la, el regidor ha destacat que tot i l'increment de la taxa, "l'Ajuntament haurà d'assumir d'un dèficit en el servei de, després que en el 2022 n'hagi d'assumir 2 milions més". "Es parla que en el futur des d'Europa s'obligarà a repercutir el 100% del servei de residus en la taxa corresponent, i ja veurem com es resoldrà llavors", ha conclòs per posar l'increment en una mesura relativa.Finalment, sobre l'eliminació de la reducció de lade bars i establiments de restauració, Junyent ha recordat que "aquesta mesura es va prendre, excepcionalment, davant les restriccions sanitàries per la, i s'ha anat prorrogant mentre aquestes restriccions han estat vigents". Un cop no hi ha restriccions, "han desaparegut les causes per les que s'aplicava la reducció".En el torn dels grups de l'oposició,han demanat al govern que tingui en compte les al·legacions de la Cambra i dels constructors i promotors, tot i que amb estils diferenciats. Mentre queha posat en valor que "la Cambra utilitzi els mateixos arguments que Ciutadans" a l'hora de demanar la congelació dels impostos i les taxes,ha assegurat que el govern "n'hauria pogut estimar alguna".Fem Manresa, per la seva part, ha estat més dura amb les propostes patronals. "Sónperquè cap d'aquests increments és prou important per suposar-los un problema", ha afirmat. "Estem d'acord que es desestimin les al·legacions, però com que no estem a favor de les ordenances que es van aprovar per poc ambicioses, optarem per l'abstenció", ha conclòs el regidor.