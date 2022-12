El Pessebre Vivent del Pont Llarg de Manresa estrenarà noves escenes d'oficis

Eldetornarà a celebrar-se el proper dilluns, dia de, de les 6 de la tarda a 2/4 de 9 del vespre en passades contínes seguint un circuit. Després que l' edició de l'any passat es va haver de suspendre per l'alta incidència de casos Covid a cinc dies de la seva celebració , l'edició d'enguany recupera tota la seva esplendor ambi la reubicació d'altres per aconseguir millor visibilitat.El Pessebre Vivent del Pont Llarg de Manresa té 35 anys d'antiguitat, des del seu naixement als baixos de ladel. Fa 10 anys que va sortir dels locals de la parròquia. Aquesta seria la 9a edició, ja que l'any passat es va haver de suspendre. Aquest Pessebre se celebra en el marc incomparable d'un, únic a Manresa i comarca, i en les eres de les primeres, a les bores del. Però la transformació dels camps de pagès del regadiu en els pobles i casetes de Galilea es fa de la nit al dia, cada 26 de desembre.Seguint la dinàmica dels organitzadors, any rere any, busquen la complicitat d'entitats i grups de teatre amb els que també col·laboren i intercanvien experiència i activitats habitualment. Enguany, i com es repeteix des de fa temps, comptarà amb la presència d'entitats que participen en el Pessebre des del primer any, com eli els. També de la gent delque ja fa 6 anys que hi participen i, d'entitats com el, que ha augmentat el seu nombre de participants o la incorporació del grup de teatre, amb un bon nombre de participants.Els organitzadors es mostren molt contents i esperançats amb l'edició d'enguany, ja que l'any passat van haver de suspendre la representació cinc dies abans a causa de l'alta incidència de la Covid a la comarca i, fins i tot, entre els figurants del Pessebre. Com sempre, hi hauràcom la inclusió de noves escenes d'oficis i la reubicació d'altres per aconseguir millor visibilitat.També es continuarà amb el concurs deper als menuts i el de fotografia i Instagram per a totes les edats que tenen un gran èxit de participació des de que es van iniciar. Una de les atraccions més celebrades pels infants és la presència del, representant dels, que visita el Pessebre, i que, com cada any, recull les cartes de tots aquells menuts que la hi vulguin portar. A prop seu també hi ha un Tió que els menuts poden fer cagar.Com en edicions anteriors, els organitzadors del pessebre esperen unai, per aquesta raó, recomanen l'adquisició anticipada de tiquets el divendres 23 de desembre als locals de la parròquia (11 a 12 h, 17 a 18 h), per internet a la web de l'Associació de Pessebres Vivents de Catalunya Amb el tiquet d's'accedeix al pessebre directament, sense fer cues. Cal portar l'entrada impresa, ja que són entrades nominals. Per accedir, es demana una col·laboració de 5 euros, a partir dels 10 anys, i de 3 euros, a partir dels 6 anys.Es farà la representació en passes continus, seguint un circuït, a partir de les 6 de la tarda, fins a 2/4 de 9 del vespre.