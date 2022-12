Mura s'omple de tions per Nadal i atreu centenars de visitants

Gairebéi de tot tipus: l'escalador, el follet, el buda, el ciclista i, fins i tot, una orquestra sencera. Un centenar llarg de tions repartits per tot el poble de, que aquests dies es converteix en el poble dels tions. La iniciativa va començar de la mà d'uns pocs veïns i ara gairebé tots hi estan implicats. "Potser els qui estan menys d'acord són els de segona residència perquè ara a Mura hi troben més gent que a Barcelona", explica, un dels impulsors, qui afegeix que, entre els veïns hi ha una mica de competència: "Al novembre ja comença tot, cada veí pensa el seu, però ningú diu res". La, que s'allarga fins el 6 de gener, atreu centenars de persones, sobretot famílies.A l'escola de Mura, el Ramon, un dels alumnes del centre, ensenya a la resta com fer un tió. En fa des que era ben petit, amb el seu pare, i per això és un "". De fet, gairebé tots els alumnes de l'escola ho són. Molts els fan a casa i, a Mura, hi conviuen des de fa dies perquè fa setmanes que el poble n'és ple.A l'encant del poble, ple de, s'hi sumen els tions que es poden trobar a gairebé cada racó. Mura ha convertit el tradicionalen un autèntic atractiu turístic que, any rere any, fa que centenars de persones visitin el poble. Sobretot, que van allà per descobrir els tions que, amb enginy, apareixen convertits en multitud de personatges per carrers, finestres, portals, balcons i teulades.L'afluència de públic és tan gran que el consistori alerta que, si els aparcaments que hi ha habilitats al poble queden plens, hauran de tancar els accessos. Per això, com a alternativa, a banda de fer-ho amb vehicle privat, recomanen accedir al poble ambdes de Terrassa o Manresa. De fet, l'afluència de gent és l'únic que no agrada als nens del poble. "Estem acostumats a que no hi hagi gairebé gent, i tants visitants a vegades ens atabala", explica el Teo, de 9 anys.La Festa del Tió s'allargarà fins el 6 de gener i, a banda de l'exposició de tions a tots els carrers, també s'organitzen