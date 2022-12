Jugadors del CE Manresa reparteixen il·lusió i alegria a Sant Joan de Déu i la Clínica Sant Josep

El porteri el lateral, jugadors del primer equip del, han visitat aquesta setmana els infants i adolescents ingressats a l'i a lade Manresa; dos dels centres assistencials de la FundacióEls jugadors del CE Manresa han volgut fer una sorpresa nadalenca, apropant-se a conèixer els pacients ingressats a la planta dede l'hospital Sant Joan de Déu i els pacients menors d'edat ingressats a la Clínica Sant Josep.Pulido i Suredacom la samarreta d'edició limitada que es va dissenyar per a la Copa, bufandes, samarretes de l'equip i pilotes de futbol. El director de la Clínica Sant Josep i adjunt a la Direcció de la Fundació Althaia,, i la directora de Comunicació, Participació i Mecenatge,, han rebut els jugadors a qui han agraït la seva implicació per aconseguir mantenir l'esperit nadalenc i la il·lusió entre els nens i nenes hospitalitzats.La visita s'ha acabat amb unaamb personal sanitari i l'agraïment dels professionals que atenen als més petits per la visita dels representants de l'equip manresà.