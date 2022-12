El Consell d'Infants del Bages sensibilitza l'alumnat sobre el malbaratament alimentari

L'Àrea d'Educació delha organitzat amb èxit una nova edició delque s'ha celebrat aper conscienciar l'alumnat de la importància d'evitar elUna setantena de nens de Sant Joan de Vilatorrada, Artés, Balsareny, Callús Sallent, Sant Fruitós de Bages, el Pont de Vilomara i Rocafort i Sant Vicenç de Castellet han participat de la trobada que ha inclòs diferents activitats de conscienciació a través de laLa consellera de l'Àrea d'Educació i Cultura del Consell Comarcal del Bages,, destaca "la importància de treballar els bons hàbits alimentaris a casa i a l'escola per tenir una ciutadania més conscienciada i sensible que actuï per minimitzar el llançament de menjar".