Sant Salvador de Guardiola engega un nou servei gratuït de transport per a veïns amb mobilitat reduïda

L'Ajuntament deha anunciat el, un nou servei gratuït de transport per a veïns amb mobilitat reduïda que ha de servir per cobrir necessitats bàsiques de desplaçament per anar als nuclis de Sant Salvador i El Calvet.El servei té com a objectiu donar resposta a les necessitats que tenen les persones ambper accedir als serveis bàsics a causa de les característiques geogràfiques i infraestructurals del municipi, així com pel progressiu envelliment de la població. Amb tot, lessón el col·lectiu més afectat per aquesta situació.D'aquesta manera, l'Ajuntament preténdels veïns del municipi i que, al mateix temps, puguin continuar vivint al seu domicili o a allà on desitgin.El Guardiobús està adreçat a personesacreditades. Es garanteix d'aquesta manera un servei de transport per a tasques de necessitat tals com comprar aliments, anar al Centre d'Atenció Primària, anar a Correus, etc.En cap cas es tracta d'un transport general diari, sinó que el seu ús ha de ser, exclusivament, per a. Es portarà a terme en horari de dilluns a divendres no festius: De les 10.45 h a les 13 h i de les 14 h a les 18 h, tindrà un topall màxim de vuit desplaçaments al mes i persona. S'ha de sol·licitar el servei amb una antelació mínima de tres dies hàbils a serveis socials de l'Ajuntament al telèfon 93 835 80 25, extensió 7.