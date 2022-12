Afectació a la recollida d'escombraries i el bus urbà de Manresa per les festes de Nadal

Recollida d'escombraries

Bus urbà

Modificacions d'horari de Bus

- L'últim bus de la L1 La Balconada sortirà de la parada de Guimerà a les 20.50 h i finalitzarà a la parada de Sant Joan de Déu a les 21.05 h.

- L'últim bus de la L2 La Parada sortirà de la parada de Guimerà a les 20.50 h i finalitzarà a La Parada a les 21.20 h.

- L'últim bus de la L3 Mion sortirà de Guimerà a les 20.30 h i finalitzarà a la Mion (Cadí) a les 20.40 h.

- L'últim bus de la L4 Font –Valldaura sortirà de Sant Domènec a les 20.10 h i finalitzarà a la Font a les 20.30 h.

- L'últim bus de la L5 Sant Pau-Viladordis sortirà de Sant Domènec a les 19.57 h i finalitzarà a San Pau a les 20.25 h.

- L'últim bus de la L8 Perimetral Estacions sortirà de la Renfe a les 21.20 h i finalitzarà a l'Hospital de Sant Joan de Déu a les 21.45 h.

Aquests pròxims dissabtes 24 i 31 de desembre, vigílies de, respectivament, no hi haurà servei de recollida d'escombraries ai el servei de bus urbà, finalitzarà abans de l'horari habitual.Els propers 24 i 31 de desembre no hi haurà servei de. Per tant, es prega a tota la ciutadania que aquests dies no tregui les escombraries. En canvi, sí que ho poden fer tota la resta de dies, inclosos els festius, sempre respectant l'horari habitual, entre les 7 i les 9 del vespre.L'Ajuntament recorda també la importància de deixar lesi de fer recollida selectiva de vidre, envasos, paper cartró i matèria orgànica, i que no està permès deixar mobles al carrer. Cal portar-los a la Deixalleria (polígon de Bufalvent, darrera la ITV) o bé, demanar que els recullin trucant el 010.Als establiments que tenen servei de recollidaels recorda que el cartró es recull de dilluns a dissabte, i que els festius en què el comerç és obert no es realitza el servei.Les línies L1 La Balconada, L2 La Parada, L3 Mion, L4 Font-Valldaura, L5 Sant Pau-Viladordis i L8 Perimetral Estacions del servei de transport públic, els dies 24 i 31 de desembre finalitzaran el seu servei abans dels horaris habituals.